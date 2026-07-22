Maduro irá a juicio en Estados Unidos por presunto narcotráfico y podría enfrentar cadena perpetua

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro deberá afrontar un juicio en una corte federal de Nueva York a partir del 1 de junio de 2027, en el marco de una causa impulsada por la Justicia de Estados Unidos que lo vincula con una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional.

La acusación presentada por la Fiscalía estadounidense incluye cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en territorio norteamericano. Además, el expediente incorpora dos imputaciones relacionadas con el uso y la posesión de armamento de guerra. En caso de ser hallado culpable por un jurado, podría recibir una condena de prisión perpetua.

El cronograma judicial fue ratificado este miércoles durante una audiencia encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, quien dio el visto bueno al calendario acordado entre los fiscales y la defensa para el desarrollo de las instancias previas al juicio.

La audiencia tuvo una duración cercana a los veinte minutos y estuvo centrada en aspectos procesales, principalmente en la organización de los plazos para la presentación de los distintos planteos legales que realizarán ambas partes antes del inicio del debate oral.

Maduro asistió a la comparecencia acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también figura entre los acusados dentro del mismo expediente judicial. Durante la audiencia, el exgobernante no realizó declaraciones, siguió el desarrollo del procedimiento mediante un sistema de traducción simultánea y permaneció junto a su equipo de abogados mientras avanzaban las cuestiones técnicas del proceso.