Odesur: del "no cuesta nada" al millonario gasto que ahora admite el Municipio

Lo que durante meses fue presentado como una oportunidad histórica para Rafaela, con el mensaje de que la Provincia se haría cargo de los costos más importantes, hoy comienza a mostrar una realidad muy diferente. A pocas semanas del inicio de los Juegos ODESUR, el Municipio admite que deberá afrontar importantes erogaciones y por ese motivo envió al Concejo Municipal proyectos para reasignar partidas presupuestarias.

La situación genera interrogantes inevitables. Si ahora aparecen gastos millonarios que obligan a modificar el Presupuesto, ¿por qué durante tanto tiempo se aseguró que el impacto económico para las arcas municipales sería mínimo? La respuesta oficial llegó este martes, cuando la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, acompañada por el contador Marcelo Barbero, concurrió al Concejo para explicar los cambios solicitados por el Departamento Ejecutivo.

La reunión, encabezada por la presidenta del cuerpo, Mabel Fossatti, tuvo como eje dos expedientes que buscan redistribuir recursos ya aprobados en el Presupuesto para atender nuevas necesidades surgidas durante el año.

Desde el Ejecutivo sostienen que la modificación responde a un proceso normal de administración, ya que algunas partidas requieren mayores recursos mientras que otras terminarán utilizando menos fondos de los previstos inicialmente. También se incorporan recursos provenientes de la Provincia, como un aporte no reintegrable de 25 millones de pesos destinado al equipamiento del Centro de Monitoreo.

Un municipio con menos recursos

La explicación de Bravino llega en un contexto financiero complejo. A fines de junio, el Gobierno municipal anunció un plan de readecuación presupuestaria al reconocer que los ingresos previstos para 2026 sufrirán una caída cercana al 22% respecto de lo proyectado cuando se aprobó el Presupuesto de 90.000 millones de pesos.

Entre las medidas adoptadas figuran la suspensión del transporte urbano los sábados, la reducción de horas extras, el congelamiento de nuevas incorporaciones de personal, el aplazamiento de inversiones consideradas no prioritarias y el traslado de oficinas municipales que actualmente funcionan en inmuebles alquilados.

Pese a ese escenario de ajuste, el Ejecutivo ratificó que mantendrá los servicios esenciales, el plan de pavimentación y las obras estratégicas, aunque también anticipó que en agosto enviará un proyecto para incrementar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) y actualizar tributos con el objetivo de fortalecer la recaudación.

Cambios en distintas áreas

Las modificaciones presupuestarias alcanzan a diversas dependencias municipales.

Entre ellas, se propone destinar recursos para adquirir herramientas y maquinarias destinadas al Centro Municipal de Capacitación en Oficios, reforzar el sistema de videovigilancia mediante nuevas cámaras, realizar mejoras en vecinales, incorporar equipamiento para el Jardín Municipal Nº 2 y ampliar partidas vinculadas al funcionamiento del Centro de Monitoreo.

También se incrementan recursos para programas deportivos y recreativos, becas educativas y servicios de seguridad, incluyendo la contratación de policías adicionales para distintos operativos.

El impacto de ODESUR

Sin embargo, el punto que más atención despertó fue el referido a los Juegos ODESUR 2026.

Los proyectos reconocen que será necesario aumentar significativamente las partidas destinadas a cubrir las obligaciones asumidas por Rafaela como ciudad sede.

Entre los gastos previstos aparecen la alimentación de las delegaciones deportivas, el alojamiento y los servicios gastronómicos para jueces, entrenadores, autoridades deportivas y equipos técnicos responsables de la transmisión del evento.

Durante la reunión, la concejal Paz Caruso consultó específicamente sobre el crecimiento de esos costos.

Bravino explicó que originalmente se había realizado una estimación cercana a 500 millones de pesos, aunque aclaró que en ese momento todavía no se conocía con precisión qué obligaciones asumiría el Municipio ni la cantidad definitiva de deportistas que llegarían a la ciudad.

Ahora, con datos más concretos, el Ejecutivo solicita reforzar en aproximadamente 386 millones de pesos la partida correspondiente a actividades deportivas.

La funcionaria detalló además que ya se destinaron 90 millones de pesos a acciones vinculadas con ODESUR y que se encuentra en marcha una licitación por 554 millones de pesos para la provisión de alimentos destinados a los deportistas. A ello se sumarán otras contrataciones relacionadas con el alojamiento de equipos técnicos.

Con estos nuevos números, el presupuesto total destinado al área deportiva rondaría los 900 millones de pesos, incluyendo tanto los gastos habituales como los vinculados directamente con la competencia internacional.

Una explicación que abre interrogantes

Bravino sostuvo que el Municipio siempre supo que los Juegos representarían una erogación extraordinaria y que recién ahora, con información más precisa, pueden cuantificarse correctamente los gastos.

No obstante, la explicación deja abierta una discusión política.

Durante meses predominó el discurso de que la Provincia asumiría prácticamente todos los costos importantes de ODESUR y que para Rafaela el evento representaría una oportunidad sin un impacto significativo sobre las cuentas municipales.

Hoy, en cambio, la realidad muestra que el Ejecutivo necesita modificar partidas, acelerar licitaciones y destinar cientos de millones de pesos adicionales para cumplir con los compromisos asumidos.

La pregunta que inevitablemente surge es si estos gastos eran realmente imprevisibles o si la ciudadanía recibió durante meses una imagen demasiado optimista sobre el verdadero costo que tendría para Rafaela ser sede de los Juegos Sudamericanos.

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