Santa Fe exige la expansión del sistema SUBE y denuncia un trato desigual en el transporte

El Gobierno de Santa Fe volvió a reclamar a la Nación la incorporación de todas las empresas de transporte interurbano al sistema SUBE, al considerar que la falta de cobertura impide que miles de pasajeros accedan a la Tarifa Social Federal y deban afrontar el costo total del boleto.

El planteo fue realizado por el subsecretario de Transporte y Logística de la provincia, Jorge Henn, quien aseguró que la situación perjudica especialmente a los sectores más vulnerables y representa una desigualdad para los usuarios santafesinos.

Solo una parte del sistema cuenta con SUBE

Actualmente, de las 40 empresas que prestan servicios de transporte interurbano en Santa Fe, únicamente 10 están integradas al sistema SUBE. Las 30 restantes aún no fueron incorporadas, pese a los reiterados pedidos realizados por la administración provincial.

Desde el Gobierno santafesino sostienen que la decisión depende exclusivamente de las autoridades nacionales y aseguran que no existen razones técnicas que justifiquen la demora.

El impacto sobre los pasajeros

La falta de SUBE impide que numerosos usuarios puedan acceder a la Tarifa Social Federal, beneficio destinado a jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales y otros grupos alcanzados por el sistema.

Como ejemplo, desde la Provincia señalaron que en un trayecto como el que une Rafaela con Bella Italia, un pasajero que cuente con la Tarifa Social podría pagar menos de la mitad del valor del boleto si la empresa estuviera incorporada al sistema.

Según las autoridades provinciales, esta situación termina afectando directamente el bolsillo de quienes más necesitan el beneficio.

Reclamo por la distribución de subsidios

El Ejecutivo santafesino también cuestionó la distribución de los subsidios nacionales al transporte.

Desde la Provincia remarcaron que Santa Fe destina importantes recursos para sostener el funcionamiento del sistema y financiar programas como el Boleto Educativo, mientras que no recibe aportes nacionales para compensar los costos del transporte interurbano.

En ese sentido, señalaron que los subsidios continúan concentrándose en otras regiones del país, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que las provincias deben afrontar con recursos propios el sostenimiento del servicio.

Preocupación por el congelamiento de los subsidios

Otro de los puntos observados por el Gobierno provincial es la decisión nacional de mantener sin actualización los parámetros utilizados para calcular los subsidios vinculados al sistema SUBE.

Según explicaron, el incremento permanente de los costos operativos del transporte genera un desfasaje que termina siendo absorbido por las provincias o trasladado al precio del boleto.

Pedido de igualdad de condiciones

Desde Santa Fe insistieron en que el reclamo no responde a diferencias políticas, sino a la necesidad de garantizar igualdad de acceso a los beneficios del transporte para todos los usuarios del país.

En esa línea, reiteraron el pedido para que el sistema SUBE alcance la totalidad de las empresas de transporte interurbano que operan en la provincia, de modo que todos los pasajeros puedan acceder a la Tarifa Social Federal en las mismas condiciones que en otras jurisdicciones.