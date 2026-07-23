Pullaro profundiza su sintonía con Milei y logra un acuerdo histórico para Santa Fe

La relación política e institucional entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente Javier Milei sigue consolidándose. Una nueva muestra de ese acercamiento quedó reflejada con la firma del convenio que transfiere por 20 años la administración de la Ruta Nacional A012 a la provincia, una decisión inédita en la Argentina que permitirá a Santa Fe hacerse cargo del mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras sobre uno de los corredores logísticos más importantes del país.

El acuerdo fue rubricado en el Salón de los Acuerdos de la Casa Rosada por Pullaro y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; la diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico; el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares; y el intendente de Roldán, Daniel Escalante, entre otras autoridades.

El convenio representa un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que el Gobierno nacional delega en una provincia la administración integral de una ruta nacional por un período tan prolongado.

Una señal política de fuerte entendimiento

Más allá del aspecto técnico de la cesión, el acuerdo constituye un nuevo gesto de entendimiento entre las administraciones de Pullaro y Milei.

Lejos de los enfrentamientos que caracterizaron la relación entre la Nación y muchas provincias durante gobiernos anteriores, la gestión santafesina ha optado por mantener un diálogo permanente con la Casa Rosada, priorizando la búsqueda de soluciones para obras consideradas estratégicas.

La transferencia de la A012 aparece como una muestra concreta de esa estrategia: la Nación cede la administración y la Provincia asume el desafío de recuperar un corredor clave para la producción y las exportaciones.

Las obras comienzan de inmediato

Tras la firma, Pullaro anunció que las tareas comenzarán de manera inmediata.

"Acabamos de concretar una decisión estratégica para Santa Fe."

El mandatario recordó que la provincia venía reclamando desde hacía meses la posibilidad de intervenir la ruta debido a su deterioro y a la enorme importancia que tiene para la logística del complejo agroexportador.

Según confirmó, la empresa Pose, adjudicataria de la licitación, iniciará los trabajos sobre el pavimento de hormigón con:

Bacheo integral.

Sellado de grietas.

Reposición de luminarias.

La inversión inicial será de aproximadamente 5.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado entre seis y siete meses.

Posteriormente se ejecutarán dos nuevas rotondas estratégicas: una en el cruce con la Ruta Provincial 25 y otra en la intersección con la antigua Ruta Nacional 9, obras destinadas a mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito pesado.

Un corredor vital para la economía argentina

La Ruta Nacional A012 es considerada uno de los principales corredores logísticos del país.

Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de varias rutas provinciales, permitiendo que millones de camiones accedan al complejo portuario del Gran Rosario sin atravesar zonas urbanas.

Por los puertos santafesinos sale aproximadamente el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, motivo por el cual cualquier mejora en este corredor impacta directamente sobre la competitividad de la economía nacional.

El ministro Pablo Olivares destacó que la recuperación de la traza permitirá reducir costos logísticos para productores y transportistas, mientras que Lisandro Enrico confirmó que los trabajos comenzarán con dos frentes de obra simultáneos.

De un reclamo provincial a un acuerdo histórico

Santa Fe había solicitado formalmente hacerse cargo de la A012 a comienzos de 2024, luego de la paralización de la obra pública nacional y del marcado deterioro que presentaba la ruta.

El pedido recibió el respaldo de municipios, comunas, cámaras empresarias y entidades vinculadas al transporte y la producción.

El paso decisivo llegó meses después, cuando Luis Caputo anunció públicamente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la cesión durante un encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Finalmente, tras completarse los procedimientos administrativos y jurídicos, la transferencia quedó oficializada con un convenio que tendrá vigencia durante las próximas dos décadas.

Una relación política que se fortalece

La firma del acuerdo también refleja una relación institucional cada vez más fluida entre Maximiliano Pullaro y el Gobierno de Javier Milei.

Aunque pertenecen a espacios políticos diferentes, ambas administraciones vienen mostrando capacidad para alcanzar acuerdos en temas vinculados a infraestructura, producción y desarrollo económico.

La cesión de la Ruta Nacional A012 se convierte así en uno de los ejemplos más significativos de cooperación entre Nación y Provincia, con una decisión que busca mejorar la competitividad del principal polo agroexportador argentino y dar respuesta a un reclamo histórico del sector productivo.

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