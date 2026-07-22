Semana clave para el Gobierno: cambios internos, anuncios económicos y un acuerdo con Santa Fe

Tras un mes atravesado por el impacto del Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno nacional retoma el ritmo de gestión con una agenda cargada de actividades políticas y económicas. En un contexto de reorganización interna, la administración libertaria busca consolidar su esquema de trabajo luego de los recientes cambios en el área de comunicación.

Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier volvió a ofrecer una conferencia de prensa, en una etapa de adaptación al cargo que asumió tras la salida de Manuel Adorni. Paralelamente, se reunió nuevamente la Mesa Política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en la coordinación de la estrategia gubernamental.

La actividad continuará este miércoles con dos anuncios considerados importantes para la Casa Rosada. En primer lugar, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda donde presentará oficialmente el proyecto que impulsa modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Del encuentro también participarán representantes de las principales entidades vinculadas al sector.

Más tarde será el turno de un acto con fuerte presencia de autoridades nacionales y provinciales. Allí se firmará un convenio para transferir a la provincia de Santa Fe la ejecución de distintas obras viales que hasta ahora dependían de la Nación, una demanda que los gobernadores venían planteando desde hace varios meses.

La actividad contará con la participación de Diego Santilli, Karina Milei y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quienes encabezarán la firma del acuerdo que permitirá avanzar con la continuidad de proyectos de infraestructura vial en territorio provincial. La medida busca agilizar la ejecución de las obras y dar respuesta a uno de los principales reclamos de Santa Fe en materia de infraestructura.