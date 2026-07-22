Di Tullio ratificó su rechazo al proyecto sobre propiedad privada y advirtió que "el peronismo los va a enfrentar en el recinto"

Juliana Di Tullio ratificó que Unión por la Patria rechazará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La senadora sostuvo que la iniciativa pone en riesgo la soberanía nacional y favorece la compra de tierras por extranjeros.

También aseguró que el bloque peronista enfrentará el proyecto durante su tratamiento en el Senado.

La propuesta oficial busca modificar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras sancionada en 2011.

Entre los cambios figura la incorporación del mecanismo de silencio administrativo para autorizar operaciones.

El debate parlamentario enfrentará al oficialismo, que defiende la llegada de inversiones, con una oposición que advierte sobre una mayor extranjerización de las tierras rurales.

La senadora nacional por Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, reafirmó su rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo y anticipó que el bloque peronista votará en contra de la iniciativa cuando sea debatida en el Senado. La legisladora sostuvo que la propuesta representa una amenaza para la soberanía nacional y cuestionó que habilite una mayor participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras rurales.

A través de una publicación en la red social X, Di Tullio expresó duras críticas contra el Gobierno nacional y aseguró que el proyecto constituye un cambio de paradigma respecto del régimen vigente sobre la propiedad de la tierra. En ese marco, vinculó la iniciativa con una política que, según afirmó, favorece intereses externos en detrimento de los recursos estratégicos del país.

"El gobierno de Milei le quiere vender sin límites nuestra tierra a extranjeros que parecen detestar a este pueblo y con el dedito levantado dicen cómo tenemos que comportarnos exigiéndonos que agachemos la cabeza porque eso necesitan", manifestó la senadora en su mensaje.

La legisladora también dejó en claro la posición que adoptará Unión por la Patria durante el tratamiento parlamentario. "El peronismo los va a enfrentar en el recinto", afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de que otras fuerzas políticas acompañen el rechazo al proyecto cuando llegue al debate en la Cámara Alta.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya obtuvo dictamen de comisión y propone introducir modificaciones sustanciales al régimen establecido por la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011.

La legislación vigente fija un límite del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Asimismo, impide la adquisición de inmuebles ubicados sobre cuerpos de agua de gran magnitud o en zonas consideradas de seguridad de frontera.

La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo plantea eliminar buena parte de esas restricciones y establecer un nuevo esquema regulatorio orientado, según sus impulsores, a fortalecer el derecho de propiedad y generar mejores condiciones para la llegada de inversiones.

Entre las principales modificaciones figura la incorporación del denominado "silencio administrativo". Bajo ese mecanismo, toda solicitud de compra presentada por un inversor extranjero se considerará aprobada automáticamente si el Poder Ejecutivo no emite una resolución dentro de un plazo de 180 días.

Además, el proyecto mantiene restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, aunque contempla excepciones mediante autorizaciones expresas otorgadas por las provincias y el Gobierno nacional.

Para Di Tullio, esos cambios implican un retroceso en materia de protección de los recursos estratégicos del país. La senadora sostuvo que flexibilizar los controles sobre la compra de tierras rurales puede afectar el dominio nacional sobre bienes naturales considerados fundamentales.

"Ni la soberanía ni la bandera que nos cobija a todos están en venta", expresó la legisladora, reforzando el argumento con el que busca fundamentar la oposición de su espacio político.

Las críticas de la senadora también se apoyan en distintos relevamientos sobre la actual composición de la propiedad rural. De acuerdo con estudios elaborados por el Observatorio de Tierras junto con investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, alrededor de 13 millones de hectáreas del territorio argentino ya pertenecen a propietarios extranjeros.

Esos informes señalan además que existen departamentos con elevados niveles de extranjerización, especialmente en regiones consideradas estratégicas por la presencia de recursos hídricos, minerales y ambientales, como Lácar, en la provincia de Neuquén, y San Carlos, en Salta.

Mientras el oficialismo sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones, otorgar mayor seguridad jurídica y fortalecer el derecho de propiedad, sectores de la oposición consideran que la eliminación de las restricciones previstas en la Ley de Tierras podría facilitar una mayor concentración de superficies rurales en manos extranjeras.

En ese contexto, el tratamiento del proyecto en el Senado se perfila como uno de los próximos debates de fuerte contenido político, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una iniciativa que ya comenzó a generar un marcado enfrentamiento con los bloques opositores.