Castagneto respondió a las descalificaciones del Gobierno: "Yo no miento, ustedes no saben explicar el decreto"

El Gobierno calificó a Carlos Castagneto de "mentiroso" e "ignorante" por sus críticas al Decreto 612/26.

El diputado respondió con dureza y afirmó que quienes no saben explicar la norma son los funcionarios nacionales.

Castagneto acusó al oficialismo de confundir a la sociedad sobre el verdadero alcance del decreto.

Sostuvo que la reglamentación reduce la base de cálculo de aportes y contribuciones.

También advirtió sobre un posible impacto en el financiamiento de la salud y la seguridad social.

El legislador concluyó su descargo devolviendo las acusaciones y responsabilizando al Gobierno por intentar avanzar sobre derechos laborales.

El diputado nacional Carlos Castagneto salió al cruce de las descalificaciones que recibió por parte del Gobierno nacional luego de que la Oficina de Respuesta Oficial lo calificara de "mentiroso" e "ignorante" en medio de la polémica por la reglamentación del Decreto 612/26. Lejos de bajar el tono de la confrontación, el legislador respondió con un duro mensaje en el que rechazó los calificativos, acusó al oficialismo de intentar confundir a la sociedad y defendió su interpretación sobre el alcance de la norma.

La respuesta de Castagneto llegó a través de su cuenta en la red social X, donde comenzó su descargo con una frase categórica dirigida al Ejecutivo: "YO NO MIENTO. ¿Saben qué? Ustedes no saben explicar lo que dice el decreto". Con esa afirmación, el diputado buscó revertir las acusaciones formuladas desde el Gobierno y trasladó la responsabilidad del conflicto a los funcionarios encargados de defender la medida.

El intercambio se produjo luego de que el oficialismo negara que el Decreto 612/26 implique una reducción de salarios o una modificación de los derechos de los trabajadores. Desde el Ejecutivo sostienen que la reglamentación únicamente establece una metodología técnica para aplicar el límite legal del 2% previsto en la normativa vigente y que no altera el ingreso de los empleados.

Castagneto, sin embargo, insistió en que la explicación oficial omite aspectos centrales del decreto. Según sostuvo, el nuevo criterio excluye de la base de cálculo conceptos salariales como el aguinaldo, las horas extras, los premios y el plus vacacional, lo que, a su entender, termina reduciendo los recursos destinados al sistema de aportes y contribuciones.

En ese contexto, el diputado redobló sus críticas y acusó al Gobierno de intentar instalar una versión que, según su visión, no refleja el verdadero contenido de la reglamentación. "Ustedes le mienten a la gente. Deberían aprender a gestionar antes de querer gobernar", expresó, elevando el tono del enfrentamiento político.

El legislador también respondió a las críticas oficiales planteando que el debate no debería centrarse en descalificaciones personales sino en las consecuencias de la medida. En ese sentido, sostuvo que la discusión debe enfocarse en el eventual impacto que podría tener sobre organismos como PAMI, ANSES y las obras sociales sindicales, cuyos recursos, según afirmó, podrían verse afectados por la nueva modalidad de cálculo.

Durante su publicación, Castagneto manifestó además su preocupación por el financiamiento de las prestaciones destinadas al sector de la discapacidad. Recordó que una parte de los aportes administrados por las obras sociales se dirige a ese sistema y advirtió que una eventual reducción de ingresos podría trasladar una mayor demanda al sistema público de salud.

El diputado también aprovechó su respuesta para cuestionar otras decisiones del Gobierno en materia sanitaria y social, al considerar que forman parte de una misma política de ajuste. En ese marco, mencionó la situación de hospitales públicos y las pensiones como ejemplos de lo que describió como un progresivo debilitamiento de la asistencia estatal.

Sobre el final de su mensaje, Castagneto amplió sus críticas al vincular el Decreto 612/26 con la denominada Ley de Modernización Laboral, a la que volvió a cuestionar por considerar que limita derechos laborales y modifica el contenido de los futuros convenios colectivos.

El legislador cerró su descargo con una nueva respuesta dirigida al oficialismo, rechazando nuevamente las acusaciones en su contra y devolviendo las críticas al Gobierno. "Los mentirosos son ustedes que intentan llevarse puestos el derecho a huelga… ustedes deben decir la verdad. Ustedes son los que gobiernan para una porción muy pequeña del país", concluyó, profundizando una disputa política que volvió a trasladarse al terreno de las redes sociales.