Lilia Lemoine le exigió una disculpa a una congresista de Estados Unidos por sus críticas a la Argentina

Lilia Lemoine cuestionó las declaraciones de la congresista estadounidense Jasmine Crockett sobre la Argentina.

La diputada rechazó la acusación de una supuesta "historia racista" del país.

También objetó las cifras mencionadas por la legisladora sobre el acuerdo financiero con Estados Unidos.

Lemoine sostuvo que las críticas responden a diferencias ideológicas con el gobierno de Javier Milei.

La representante de La Libertad Avanza consideró que esos dichos afectan la imagen internacional de la Argentina.

La diputada reclamó que Jasmine Crockett ofrezca una disculpa pública por sus declaraciones.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza, cuestionó con dureza a la congresista demócrata estadounidense Jasmine Crockett luego de que esta realizara críticas hacia la Argentina y al gobierno de Javier Milei. La legisladora oficialista rechazó las afirmaciones de la representante norteamericana sobre una supuesta "historia racista" del país, objetó sus declaraciones vinculadas al acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos y le reclamó una disculpa pública.

La controversia tuvo origen en una publicación realizada por Crockett el 15 de octubre de 2025, en la que criticó la decisión de Estados Unidos de brindar asistencia financiera a la Argentina. En ese mensaje, la congresista sostuvo que el envío de recursos al país no respondía a las prioridades de los ciudadanos estadounidenses y cuestionó que esos fondos fueran destinados al exterior mientras, según expresó, su país enfrentaba dificultades económicas y sociales.

En su publicación, Crockett hizo referencia a una asistencia por 40.000 millones de dólares y sostuvo que, mientras se destinaban esos recursos a la Argentina, muchos estadounidenses sufrían la pérdida de cobertura médica, dificultades económicas en el sector agropecuario y una disminución de puestos de trabajo. Además, vinculó esa política con las decisiones impulsadas por dirigentes del Partido Republicano.

Las declaraciones motivaron una respuesta de Lemoine, quien rechazó tanto el contenido de las críticas como las cifras mencionadas por la legisladora estadounidense. La diputada de La Libertad Avanza sostuvo que Crockett incurrió en errores al describir el acuerdo financiero y consideró que sus cuestionamientos responden a diferencias ideológicas con el gobierno encabezado por Javier Milei.

En ese marco, Lemoine afirmó que la congresista difundió información incorrecta respecto del monto del acuerdo financiero al señalar una cifra de 40.000 millones de dólares cuando, según expresó, el entendimiento alcanzado correspondía a un monto inferior. A partir de esa diferencia, la diputada oficialista sostuvo que las críticas formuladas carecen de sustento y responden a una visión política sesgada.

La legisladora argentina también cuestionó las declaraciones de Crockett sobre la sociedad argentina. En particular, rechazó que la representante demócrata haya atribuido al país una "historia racista" y sostuvo que ese tipo de afirmaciones afectan la imagen internacional de la Argentina.

Según Lemoine, las críticas de la congresista estadounidense estarían vinculadas al rumbo político adoptado por la actual administración nacional. En ese sentido, interpretó que existe un rechazo hacia el Gobierno libertario que se traduce en cuestionamientos dirigidos no solo a las autoridades, sino también al conjunto de los argentinos.

Durante su respuesta pública, la diputada oficialista además formuló cuestionamientos personales hacia Crockett y sostuvo que la legisladora mantiene posiciones ideológicas contrarias al oficialismo argentino. Asimismo, la vinculó políticamente con la senadora estadounidense Elizabeth Warren y criticó sus posturas frente al gobierno de Donald Trump.

El intercambio se produjo en un contexto de creciente exposición internacional del gobierno de Javier Milei y de reiterados pronunciamientos de dirigentes extranjeros sobre la situación política y económica argentina. En ese escenario, Lemoine defendió la gestión nacional y rechazó las críticas provenientes del exterior cuando, según su criterio, contienen afirmaciones que considera inexactas o agraviantes para el país.

Sobre el cierre de su publicación, la diputada nacional reclamó que Crockett rectifique sus dichos y ofrezca una disculpa pública a la Argentina. Para Lemoine, las expresiones de la congresista no solo cuestionan al Gobierno, sino que también afectan la reputación de los argentinos, motivo por el cual consideró necesario un gesto de reparación por parte de la representante estadounidense.

De esta manera, el cruce entre ambas legisladoras sumó un nuevo capítulo al debate político generado en torno a la imagen internacional de la Argentina y al respaldo que la administración de Javier Milei recibe desde distintos sectores del escenario político internacional.