¿Qué hace Viotti con la inmensa cantidad de dinero que recauda el Municipio?

Hay preguntas que un gobierno no debería esquivar. Al contrario, debería responderlas con datos, documentos y absoluta transparencia. En Rafaela hay una que cada vez se escucha con más frecuencia: ¿qué hace el intendente Leonardo Viotti con la inmensa cantidad de dinero que recauda el Municipio?

La inquietud no nace de una especulación. Nace de observar una realidad que se repite una y otra vez.

Basta con repasar las noticias de los últimos meses. La Provincia financia las obras para los Juegos Odesur. La Provincia financia la pavimentación del bulevar Hipólito Yrigoyen. La Provincia ejecuta la calle que conecta la UNRaf con uno de los estadios construidos para los Odesur. La Provincia aporta recursos para infraestructura deportiva y para otras obras estratégicas.

La inauguración del bulevar Hipólito Yrigoyen volvió a poner el tema sobre la mesa. El propio Leonardo Viotti reconoció que la obra, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, fue posible gracias al financiamiento dispuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Es decir, no fue una obra financiada con recursos municipales.

Y entonces aparece una pregunta inevitable.

¿Qué hace el Municipio con los recursos que recauda?

Porque dinero recauda. Y mucho.

Desde que comenzó la actual gestión, los contribuyentes han soportado aumentos de las tasas municipales que, en algunos casos, superan ampliamente el 350%, un incremento muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período. Comerciantes, industriales, productores y vecinos hicieron un enorme esfuerzo para seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Sin embargo, el mensaje del Ejecutivo sigue siendo el mismo.

Que la plata no alcanza.

Que es necesario aumentar las tasas.

Que hacen falta más recursos.

Pero cuando llega el momento de ejecutar las obras más importantes para la ciudad, quien termina poniendo el dinero es, una vez más, el Gobierno de la Provincia.

La contradicción es evidente.

Si la Provincia financia las principales obras públicas; si también aporta los recursos para buena parte de la infraestructura de los Juegos Odesur; si el Municipio recauda muchísimo más que hace dos años gracias al fuerte incremento de las tasas, ¿por qué las cuentas municipales siguen mostrando que el dinero nunca alcanza?

Es una pregunta que merece una explicación seria.

Pero hay algo más.

Mientras tanto, pese a que el Municipio recauda muchísimo más dinero que hace apenas unos años, los problemas cotidianos de los rafaelinos continúan presentes. El transporte urbano sigue siendo objeto de permanentes cuestionamientos por la calidad del servicio; la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos; y la limpieza de la ciudad continúa generando reclamos en numerosos barrios. Los impuestos aumentan, la recaudación crece, pero muchos ciudadanos no perciben una mejora proporcional en los servicios que reciben.

Y es precisamente allí donde aparece otro interrogante que ya no parece exagerado.

¿No llegó el momento de que el Concejo Municipal le solicite al intendente Leonardo Viotti una rendición de cuentas amplia, detallada y pública sobre el destino de los recursos municipales?

No se trata de acusar a nadie. Tampoco de sembrar sospechas sin pruebas. Se trata, simplemente, de cumplir con uno de los principios básicos de cualquier república: quien administra dinero público debe explicar cómo lo administra.

Los concejales no fueron elegidos únicamente para aprobar ordenanzas. También tienen la responsabilidad de controlar al Departamento Ejecutivo y de exigir la información necesaria para que los vecinos sepan cómo se utilizan los fondos que aportan todos los meses.

Si las explicaciones existen, una rendición de cuentas pública y exhaustiva sería la mejor manera de despejar cualquier duda. Si la administración es eficiente, no debería haber ningún inconveniente en mostrar números, prioridades, inversiones y destino de cada peso recaudado.

Porque los recursos municipales no pertenecen al intendente ni a los funcionarios de turno.

Son de los contribuyentes.

Y los rafaelinos tienen derecho a saber por qué pagan cada vez más impuestos, mientras las grandes obras son financiadas por la Provincia y muchos de los problemas cotidianos de la ciudad siguen esperando respuestas.

La transparencia nunca debilita a un gobierno.

Por el contrario, lo fortalece.

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