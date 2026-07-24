Santa Fe puso en marcha la reparación de la Ruta Nacional A012 con una inversión inicial de 5 millones de dólares

El Gobierno de Santa Fe comenzó las obras de recuperación de la Ruta Nacional A012, uno de los principales corredores utilizados por el transporte de cargas que conecta con los puertos del Gran Rosario. El inicio de los trabajos quedó formalizado con la firma del acta correspondiente, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, y representantes de la empresa encargada de ejecutar la obra.

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó la importancia de intervenir una traza de jurisdicción nacional debido al deterioro que presenta y aseguró que la Provincia decidió asumir la inversión para mejorar las condiciones de circulación.

Pullaro explicó que esta primera etapa demandará una inversión cercana a los cinco millones de dólares y estimó que los trabajos podrían estar concluidos en un plazo de entre ocho y nueve meses. Además, señaló que el proyecto forma parte de un plan más amplio destinado a optimizar la infraestructura vial vinculada al complejo portuario del sur santafesino.

El gobernador también adelantó que la intención es avanzar, en el futuro, con una transformación integral de la A012 para adecuarla al creciente flujo de vehículos pesados. Entre las alternativas que se analizan figura su conversión en una autovía o la incorporación de dos carriles por sentido de circulación, además de nuevas rotondas y otras obras de infraestructura vial.

En ese contexto, Pullaro destacó las gestiones realizadas para obtener la autorización que permitió a la Provincia ejecutar trabajos sobre una ruta nacional y valoró el acompañamiento de dirigentes que colaboraron para destrabar el acuerdo con el Gobierno nacional.

Asimismo, sostuvo que, pese a tratarse de una vía bajo responsabilidad de la Nación, la administración santafesina decidió intervenir para brindar respuestas a los usuarios y mejorar la seguridad en un corredor considerado estratégico para la actividad productiva y logística.

Al ser consultado sobre la situación de la avenida Circunvalación de Rosario, el gobernador indicó que esa obra continúa dependiendo de definiciones del Gobierno nacional, aunque señaló que existen pedidos para reforzar las tareas de mantenimiento, iluminación y desmalezamiento debido a la importancia que tiene para el acceso de camiones a la zona portuaria.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que el acuerdo alcanzado para intervenir la A012 podría abrir el camino para avanzar con mejoras en otras rutas nacionales de alto impacto para la producción santafesina, entre ellas las rutas 33 y 34.

Mientras se desarrollen las tareas, se implementarán cambios temporales en la circulación. El tránsito pesado con destino al Parque Industrial de Roldán será desviado durante los próximos meses por la ex Ruta Nacional 9, mientras que los vehículos particulares deberán utilizar un camino alternativo paralelo a la A012.

Con estas obras, la Provincia busca mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y fortalecer uno de los corredores logísticos más importantes del país, clave para el movimiento de la producción agroindustrial hacia los puertos del Gran Rosario.