UDA impugnó la oferta salarial del Gobierno de Santa Fe y denunció irregularidades en la paritaria docente

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe presentó una impugnación formal ante el Ministerio de Trabajo provincial contra la propuesta salarial que el Gobierno llevó a la mesa paritaria docente el pasado 21 de julio. El sindicato sostiene que el proceso de negociación estuvo viciado debido a que la oferta fue difundida públicamente antes de ser presentada a los representantes gremiales.

Desde la organización señalaron que funcionarios de las carteras de Educación y Economía dieron a conocer los detalles del ofrecimiento a través de los medios de comunicación antes del inicio de la reunión paritaria, lo que, a su entender, contradice lo establecido por la Ley Provincial 12.958, que regula las negociaciones colectivas en Santa Fe.

Para UDA, esta situación dejó sin efecto el verdadero sentido de la negociación, ya que consideran que el Ejecutivo llegó a la mesa con una propuesta cerrada y sin posibilidades de ser modificada a partir del diálogo con los gremios.

Reclamos por la falta de información técnica

Otro de los puntos cuestionados por el sindicato es la ausencia de documentación técnica que respalde la oferta salarial. Según indicaron, el Gobierno no entregó información sobre el impacto presupuestario de la propuesta, la incidencia de cada incremento porcentual, el detalle de la masa salarial ni comparaciones oficiales entre la evolución de los salarios y la inflación.

Desde UDA sostienen que esos datos son fundamentales para analizar el alcance real del ofrecimiento y garantizar una negociación transparente basada en información verificable.

Diferencias sobre el porcentaje de aumento

El gremio también manifestó que existen discrepancias entre los porcentajes anunciados públicamente por el Gobierno y los que figuran en el acta paritaria.

Mientras el Ejecutivo informó que el incremento alcanzaría cerca del 15% durante el segundo semestre y un 49% en el acumulado anual, UDA asegura que el aumento remunerativo previsto en el acta es del 10,1%, y que el resto corresponde a conceptos no remunerativos, como el FOPCID y los mínimos garantizados, que no generan aportes jubilatorios ni impactan sobre la antigüedad o la obra social.

Asimismo, la entidad afirmó que durante el primer semestre de 2026 los salarios docentes perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. Según sus cálculos, los haberes aumentaron un 12,5%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe (IPEC) acumuló un 17,1%, generando una caída del salario real.

Los pedidos del sindicato

En la presentación realizada ante el Ministerio de Trabajo, UDA solicitó que se convoque a una nueva reunión paritaria para continuar las negociaciones y reclamó la entrega de toda la información técnica vinculada a la propuesta salarial.

Además, pidió que no se convoquen nuevas audiencias sin contar previamente con esa documentación, que se implementen medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el primer semestre y que los incrementos salariales alcancen de manera simultánea a los docentes jubilados.

También solicitó que el Gobierno no avance con la aplicación de la oferta mediante un decreto mientras las negociaciones permanezcan abiertas.

Posibles acciones legales

Finalmente, el sindicato advirtió que, si la administración provincial decide fijar los salarios por decreto sin alcanzar un acuerdo en la mesa paritaria, impulsará acciones administrativas y judiciales para cuestionar la medida.

Incluso, anticipó que podría recurrir al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que se habría vulnerado el derecho a una negociación colectiva efectiva. Según expresaron los representantes paritarios de UDA, el proceso perdió legitimidad al difundirse una decisión oficial antes de que comenzara el intercambio formal con los gremios, situación que, afirman, impidió el desarrollo de una negociación genuina.