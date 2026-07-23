El proyecto de desregulación de Sturzenegger propone una profunda reforma del mercado de capitales y amplía el uso de criptomonedas

El proyecto de Federico Sturzenegger propone una amplia reforma del mercado de capitales.

La iniciativa habilita la tokenización de activos y amplía el uso de blockchain y criptomonedas.

También moderniza los sistemas de garantías y distintos instrumentos financieros.

El texto fortalece la protección de los inversores y modifica el régimen de Obligaciones Negociables.

La propuesta incorpora cambios en corretaje, farmacias, agroindustria, energía y transporte marítimo.

El Gobierno busca impulsar una profunda desregulación económica mediante una reforma integral de múltiples sectores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó un anteproyecto de ley de Desregulación que impulsa una amplia transformación del mercado de capitales y de distintos sectores de la economía. La iniciativa incorpora cambios en el funcionamiento de los instrumentos financieros, habilita un mayor uso de tecnologías vinculadas con blockchain y las criptomonedas, moderniza los sistemas de garantías y propone modificaciones en actividades como el corretaje, las farmacias, la agroindustria, el transporte marítimo y la industria vitivinícola.

Uno de los principales ejes del proyecto está centrado en la modernización del mercado de capitales mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales. En ese sentido, el texto habilita expresamente la tokenización de valores negociables, permitiendo que acciones, obligaciones negociables, títulos de deuda y otros activos puedan emitirse, almacenarse, transferirse y negociarse utilizando tecnologías de registro distribuido, como blockchain.

La iniciativa también incorpora cambios vinculados con los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Entre las modificaciones previstas figura la posibilidad de emitir digitalmente las cuotapartes mediante tecnología blockchain y la autorización para que estos fondos puedan invertir parte de su patrimonio en activos virtuales y criptomonedas.

El proyecto establece además que, dentro de los sistemas basados en blockchain, la titularidad y la fecha cierta de los activos serán acreditadas mediante un sellado de tiempo criptográfico. A partir de esos registros podrán emitirse certificaciones digitales con validez suficiente para intervenir en procesos judiciales o participar en asambleas de accionistas.

Otro de los capítulos de la iniciativa está dedicado a la modernización del régimen de garantías. Para ello se propone la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, una plataforma digital e interoperable destinada a unificar la inscripción de prendas y warrants en todo el país. La prioridad registral quedará determinada por la fecha y el horario exacto de cada inscripción.

El texto amplía además el alcance de la prenda con registro, incorporando expresamente activos como criptomonedas, derechos de propiedad intelectual, acciones, derechos contractuales y flujos futuros de fondos. Asimismo, reconoce plena validez jurídica a los contratos celebrados mediante sistemas automatizados conocidos como contratos inteligentes o smart contracts.

En caso de incumplimiento de obligaciones, la iniciativa contempla mecanismos específicos para la ejecución de activos virtuales. Cuando no se trate de relaciones de consumo, los jueces podrán ordenar el bloqueo o la transferencia de criptoactivos a través de las plataformas de intercambio, e incluso requerir al deudor la entrega de claves privadas bajo apercibimiento de sanciones.

El proyecto también introduce cambios en distintos instrumentos de crédito. Las letras de cambio, los pagarés y los cheques de pago diferido podrán emitirse utilizando firma electrónica avanzada y, en el caso de los pagarés y las letras, incorporar cláusulas de actualización o indexación de valor. Además, estos instrumentos, junto con certificados de plazo fijo superiores a 365 días, podrán negociarse libremente en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

En materia de Obligaciones Negociables, la propuesta dispone que aquellas emitidas en moneda extranjera con pago exclusivo en esa divisa deberán cancelarse únicamente mediante la entrega de la moneda pactada, impidiendo la posibilidad de saldar la obligación en pesos mediante otras disposiciones legales.

La iniciativa también fortalece distintos mecanismos de protección para los inversores. Entre ellos, establece un régimen especial para los fideicomisos en garantía, cuyos bienes podrán ejecutarse incluso durante procesos concursales. Además, determina que los fondos, criptomonedas y valores administrados por agentes bursátiles permanecerán separados del patrimonio de esas entidades, de modo que no integrarán la masa concursal en caso de quiebra.

Más allá del sistema financiero, el proyecto incorpora modificaciones en numerosos sectores económicos. En el ámbito del corretaje, flexibiliza los requisitos para ejercer la actividad y elimina regulaciones sobre comisiones. En el sector farmacéutico habilita la venta digital y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.

La propuesta también deroga la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, elimina progresivamente los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y dispone la liquidación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). En materia energética prohíbe la intervención estatal sobre precios y márgenes de rentabilidad del Gas Licuado de Petróleo, mientras que en transporte marítimo habilita el cabotaje para buques de bandera extranjera bajo un esquema gradual de incorporación de tripulación argentina.

Con este anteproyecto, el Gobierno busca avanzar en una amplia desregulación económica que combina reformas financieras, incorporación de nuevas tecnologías y modificaciones regulatorias en diversos sectores productivos, como parte de la agenda de transformación impulsada por la administración nacional.