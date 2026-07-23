Consultoras proyectan un dólar mayorista de hasta $1.850 para fin de año pese a la estabilidad cambiaria

Pantheon Macroeconomics proyectó un dólar mayorista de $1.850 para fines de 2026.

La estimación figura entre las más elevadas del relevamiento realizado por FocusEconomics.

El consenso de los analistas prevé una cotización inferior, cercana a los $1.659 para diciembre.

El Banco Central continúa acumulando reservas gracias al ingreso sostenido de divisas.

Las exportaciones agropecuarias, mineras y energéticas apuntalan el superávit comercial.

Los especialistas consideran que el tipo de cambio seguirá avanzando por debajo de la inflación prevista para este año.

Aunque el dólar mayorista se mantiene estabilizado en torno a los $1.500 y el Gobierno sostiene su estrategia de utilizar al tipo de cambio como ancla para contener la inflación, las principales consultoras económicas continúan ajustando sus proyecciones para el cierre de 2026. Entre ellas, Pantheon Macroeconomics se ubicó entre las firmas con la estimación más elevada al prever que la cotización oficial alcanzará los $1.850 hacia fines de diciembre, lo que implicaría una depreciación cercana al 27% en el transcurso del año.

La consultora estadounidense, fundada por el economista Ian Shepherdson, figura entre las de mayor reconocimiento internacional por el historial de sus pronósticos. Su estimación fue difundida en el último relevamiento de FocusEconomics, que reunió las previsiones de 45 economistas pertenecientes a bancos y consultoras nacionales e internacionales.

De acuerdo con ese informe, Pantheon Macroeconomics se posicionó como la segunda firma con la proyección más alta para el tipo de cambio oficial al cierre del año, únicamente por detrás de FIEL, que estimó un valor de $1.883 para el dólar mayorista. En tercer lugar aparece MAPFRE Economics, con una previsión de $1.843.

Más allá de estas estimaciones, el consenso general del mercado continúa siendo considerablemente más moderado. Según el promedio de las proyecciones recopiladas por FocusEconomics, el dólar mayorista finalizaría el año en torno a los $1.659, mientras que las cotizaciones implícitas en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex ubican ese valor alrededor de los $1.629 para diciembre.

Actualmente, el dólar mayorista opera cerca de los $1.478, un nivel que todavía se encuentra aproximadamente un 24% por debajo del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central, fijado en torno a los $1.831. Ese límite superior se ajusta diariamente en función de la inflación registrada dos meses atrás y determina el rango dentro del cual la autoridad monetaria no interviene en el mercado cambiario.

La proyección elaborada por Pantheon Macroeconomics se aproxima precisamente a ese techo de la banda de flotación, aunque sin superarlo. En ese sentido, el informe refleja una expectativa de aceleración del tipo de cambio durante el segundo semestre, aunque manteniendo la cotización dentro de los parámetros previstos por el esquema cambiario vigente.

Los especialistas atribuyen parte de las recientes variaciones en las expectativas a la publicación del dato de inflación correspondiente a junio y a la continuidad de las compras de divisas realizadas por el Banco Central. Según distintos analistas, esas intervenciones contribuyeron a reforzar la estabilidad del mercado y a sostener la confianza de los operadores.

Pese a las diferencias entre las proyecciones, existe un amplio consenso respecto de que el dólar continuará avanzando a un ritmo inferior al de la inflación prevista para este año. El promedio de los economistas consultados por FocusEconomics estima que el Índice de Precios al Consumidor cerrará 2026 con un incremento cercano al 31,5%, por encima de la mayoría de las estimaciones sobre la evolución del tipo de cambio oficial.

Uno de los factores que explica esa expectativa es el sólido ingreso de divisas proveniente de las exportaciones. La continuidad del superávit comercial y la acumulación de reservas internacionales permiten al Banco Central sostener la estabilidad cambiaria mientras el Gobierno mantiene al dólar como una herramienta clave dentro de su estrategia de desaceleración inflacionaria.

Desde comienzos de enero, la autoridad monetaria adquirió divisas en casi todas las ruedas cambiarias, acumulando compras por más de 12.600 millones de dólares. Solo durante julio las adquisiciones superaron los 1.400 millones de dólares, fortaleciendo el nivel de reservas.

Las perspectivas para el resto del año también resultan favorables desde el frente externo. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que durante 2026 ingresarán más de 57.000 millones de dólares por exportaciones de los sectores agropecuario, minero y energético, lo que constituiría un récord histórico para la economía argentina.

Los analistas destacan que, además del aporte tradicional del complejo agroexportador, el crecimiento de la minería y del sector energético permitirá sostener un flujo constante de divisas incluso después de la finalización de la cosecha gruesa. Ese escenario, junto con la continuidad del superávit comercial, aparece como uno de los principales argumentos para explicar por qué, pese a las proyecciones de suba del dólar, el mercado no anticipa movimientos abruptos en el corto plazo.