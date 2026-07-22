La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una enorme repercusión en las redes sociales, donde se multiplicaron los debates, las críticas y los mensajes contra el equipo argentino. En ese contexto, Maia Reficco salió al cruce de algunos comentarios que consideró ofensivos y expresó su frustración por el clima de tensión que encontró en las plataformas digitales.

La actriz y cantante, pareja del piloto argentino Franco Colapinto, utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo luego de leer distintos mensajes que apuntaban contra Argentina y sus futbolistas.

“Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel... falacias y faltas de respeto que hay que leer”, escribió Reficco junto a una selfie publicada en sus historias.

Minutos después, compartió un video en el que habló directamente con sus seguidores y reconoció que muchos estaban atravesando una situación similar. “Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos. No chicos, la verdad. Ay Dios”, expresó.

Con tono más reflexivo, agregó sobre la posibilidad de tomarse un descanso de la discusión virtual: “Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve”.

Además, reafirmó su apoyo a la Selección Argentina con una imagen junto a su hermano, ambos con la camiseta albiceleste. “Ayer, hoy, mañana y pasado. De siempre y para siempre, Argentina”, escribió.

La polémica por las críticas contra Argentina

La reacción de Reficco ocurrió luego de que, tras la final perdida ante España, circularan numerosos comentarios en redes sociales que calificaban al equipo argentino de “sucio”, “tramposo” o una “deshonra para el fútbol”.

El debate rápidamente se volvió más intenso y quedó atravesado por una gran cantidad de publicaciones falsas, interpretaciones parciales y mensajes que mezclaron cuestiones deportivas con discusiones políticas y culturales.

En ese sentido, el consultor en Asuntos Públicos Digitales Lucas Malaspina explicó que la dinámica de las redes sociales favorece la expansión de contenidos polémicos y negativos.

“El sistema de incentivos de las redes sociales hace que los creadores de contenido produzcan material que rinde más si genera enojo o polémica”, explicó en declaraciones a Infobae Al Mediodía.

Según el especialista, no hay pruebas de una campaña coordinada específicamente contra Argentina. “No voy a decir que hay una operación, que hay un grupo de gente que se juntó para decir ‘vamos a darle a la Argentina’. Eso no está comprobado al día de hoy”, aclaró.

Sin embargo, señaló que sí existen actores que producen contenidos de desinformación o mensajes tendenciosos con el objetivo de influir en la conversación pública.

El factor político y la imagen internacional de Argentina

Malaspina también analizó cómo el contexto político internacional influyó en la percepción externa del país. En ese escenario mencionó la figura del presidente Javier Milei y su posicionamiento internacional, especialmente su cercanía con Israel, como uno de los elementos que pueden haber impactado en algunas miradas externas.

“Es un presidente que tiene relevancia”, sostuvo el consultor, al explicar que determinados sectores políticos internacionales toman a Argentina como referencia dentro de sus propios debates.

Además, indicó que la enorme exposición de figuras como Lionel Messi y la trascendencia mundial de la Selección hicieron que cualquier discusión alrededor del equipo tuviera una amplificación global.

Entre la “viveza criolla” y las distintas miradas sobre la Selección

Otro de los puntos analizados fue la forma en que algunos medios y referentes extranjeros interpretaron ciertos comportamientos de los jugadores argentinos durante el torneo.

Malaspina explicó que parte de esas críticas surgieron desde miradas culturales diferentes, donde conceptos como la “viveza criolla” fueron asociados con valores negativos.

También señaló que algunas publicaciones internacionales presentaron una imagen simplificada del equipo argentino, sin contemplar la relación que existe entre la Selección y la sociedad argentina.

Medios como The New York Times y The New Yorker publicaron análisis críticos durante el torneo, con referencias negativas hacia la actitud del conjunto albiceleste. Para Malaspina, esas interpretaciones no reflejan completamente la complejidad de la identidad argentina ni la importancia del fútbol dentro del país.

Un Mundial que amplificó las discusiones globales

El Mundial 2026, con la participación inédita de 48 selecciones, amplió la cantidad de países involucrados en la conversación y permitió que distintas perspectivas políticas, culturales y deportivas se cruzaran en las redes.

Para Malaspina, Argentina no genera rechazo absoluto, sino que se convirtió en un equipo que despierta fuertes posiciones a favor y en contra.

“Las redes nos van a mostrar aquellos que más nos odian porque nos van a enojar. Es mucho más viral lo contrario”, explicó.

El especialista destacó que, aunque los mensajes negativos tuvieron mayor visibilidad, también hubo muestras de apoyo hacia la Selección Argentina desde distintas regiones del mundo, especialmente en Asia y algunos países de Latinoamérica, aunque ese tipo de contenidos suelen tener menor alcance en las plataformas digitales.