La Corte Suprema rechazó tratar durante la feria el planteo de Irurzun para continuar en la Cámara Federal

La Corte Suprema rechazó tratar durante la feria judicial el recurso presentado por Martín Irurzun.

El máximo tribunal postergó cualquier definición sobre el planteo hasta después del receso.

Eduardo Casal dictaminó que el recurso extraordinario resulta inadmisible.

Irurzun sostiene que el límite de edad incorporado en la Constitución de 1994 es inválido.

El Gobierno pidió al Consejo de la Magistratura iniciar el concurso para cubrir la vacante.

La Comisión de Selección de Magistrados deberá avanzar con el procedimiento correspondiente.

La Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar durante la feria judicial el recurso extraordinario presentado por el juez Martín Irurzun, quien pretende permanecer cinco años más como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, pese a haber alcanzado el límite de edad establecido por la Constitución Nacional. La decisión representa un revés para la estrategia del magistrado, ya que posterga cualquier definición sobre su situación hasta después del receso judicial.

La resolución fue firmada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien sostuvo que el pedido de habilitación de feria no reunía los requisitos necesarios para justificar un tratamiento excepcional. En ese sentido, el fallo indicó que la solicitud no acreditó suficientemente las razones previstas por el reglamento de la Justicia Nacional para habilitar la intervención durante el receso.

Asimismo, la Corte dispuso que el expediente permanezca reservado en la mesa de entradas para que continúe su trámite, si correspondiera, una vez finalizada la feria judicial. Con esta decisión, el planteo de Irurzun deberá esperar el reinicio de la actividad normal de los tribunales, mientras su situación funcional permanece bajo análisis.

El camarista había solicitado un pronunciamiento urgente al considerar que, sin una protección judicial inmediata, el cese en su cargo se produciría de manera irreversible. El argumento cobró especial relevancia porque el magistrado cumplió 75 años, edad que la Constitución Nacional fija como límite para la permanencia en funciones, salvo que exista un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Antes de que la Corte resolviera sobre la habilitación de feria, el procurador general ante el máximo tribunal, Eduardo Casal, emitió un dictamen contrario a las pretensiones del juez. En su opinión, el recurso extraordinario presentado por Irurzun resulta inadmisible al considerar que los agravios expuestos carecen de entidad jurídica suficiente para habilitar la instancia excepcional ante la Corte Suprema.

Casal sostuvo que los argumentos presentados por el camarista constituyen una mera conjetura y no configuran un perjuicio concreto que justifique la apertura del recurso extraordinario. Si bien el dictamen no resulta vinculante para los ministros del tribunal, constituye un antecedente de peso dentro del expediente.

El eje central del planteo impulsado por Irurzun gira en torno a la constitucionalidad del límite de edad incorporado durante la reforma constitucional de 1994. El magistrado sostiene que la Convención Constituyente excedió las facultades que le habían sido otorgadas por el Congreso al incorporar esa restricción para los jueces.

Según su interpretación, la Ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, únicamente autorizó modificaciones vinculadas con los mecanismos de designación y remoción de magistrados, pero no habilitó a establecer una edad máxima para el ejercicio de la función judicial.

Sobre esa base, Irurzun sostiene que la incorporación del límite de 75 años resulta nula y vulnera la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces, uno de los principios que resguardan la independencia del Poder Judicial frente a eventuales presiones externas.

Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, el Gobierno nacional comenzó a avanzar en el proceso para cubrir la vacante. El Poder Ejecutivo solicitó formalmente al Consejo de la Magistratura que inicie el concurso destinado a designar al reemplazante de Irurzun, al considerar que el cargo quedó vacante desde el momento en que el magistrado alcanzó la edad límite sin haber obtenido un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

La presentación fue realizada por el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, mediante una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. En el escrito, el funcionario pidió que se adopten las medidas necesarias para poner en marcha el procedimiento de selección correspondiente y cubrir el puesto en la Cámara Federal porteña.

La solicitud ya fue remitida a la Comisión de Selección de Magistrados, que deberá analizar los pasos administrativos para avanzar con el concurso. De este modo, mientras la Corte posterga el tratamiento del recurso de Irurzun, el Ejecutivo comenzó a impulsar el mecanismo institucional previsto para cubrir la eventual vacante, en un proceso que podría definir el futuro de uno de los tribunales federales más relevantes del país.