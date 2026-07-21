Trump amenaza con responder a los hutíes si bloquean los puertos saudíes y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración actuará si los rebeldes hutíes cumplen con su amenaza de bloquear los puertos de Arabia Saudita, una situación que podría agravar aún más el conflicto que enfrenta a Washington con Irán y sus aliados en Medio Oriente.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, el mandatario fue consultado sobre el anuncio realizado por el grupo insurgente respaldado por Teherán y respondió con un mensaje contundente.

"Si eso sucede, nos ocuparemos del asunto. Ya actuamos contra los hutíes anteriormente y desde entonces no hemos vuelto a tener problemas con ellos", afirmó Trump ante los periodistas.

Advertencia tras la amenaza de los hutíes

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron luego de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, anunciara el inicio de un bloqueo contra embarcaciones vinculadas con Arabia Saudita que naveguen por el mar Rojo.

De concretarse esa medida, el conflicto podría abrir un nuevo frente militar en una región estratégica para el comercio internacional, especialmente por su cercanía con el estrecho de Bab al-Mandab y el impacto que tendría sobre las exportaciones de petróleo.

"Irán tardará décadas en recuperarse"

Trump también se refirió a la situación de Irán y aseguró que Estados Unidos mantendrá la presión militar sobre el régimen iraní. Según sostuvo, los daños sufridos por ese país son de tal magnitud que necesitaría entre dos y tres décadas para reconstruir su capacidad.

Además, dejó en claro que Washington no tiene previsto reducir su presencia ni detener las operaciones militares en la zona.

El mandatario recordó que Estados Unidos llevó adelante una intensa campaña de bombardeos contra posiciones hutíes durante aproximadamente 45 días y aseguró que esas acciones permitieron disminuir la actividad del grupo armado.

Arabia Saudita endurece su postura

Tras el anuncio de los hutíes, Arabia Saudita expresó su rechazo y adelantó que adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus embarcaciones y proteger las rutas marítimas bajo su influencia.

La nueva escalada amenaza con poner en riesgo el proceso de distensión que Riad y los hutíes habían iniciado en 2022 con el respaldo de Naciones Unidas. Aunque ese acercamiento permitió reducir significativamente los ataques transfronterizos, nunca llegó a traducirse en un acuerdo de paz definitivo.

Con las advertencias cruzadas y la continuidad de las operaciones militares, Medio Oriente atraviesa uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años, mientras crece la preocupación internacional por una eventual ampliación del conflicto regional.