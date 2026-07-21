Santa Fe presentó una nueva oferta salarial: aumentos escalonados, piso garantizado y revisión por inflación

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la administración pública correspondiente al segundo semestre de 2026. La oferta contempla incrementos mensuales escalonados, un monto mínimo garantizado para las categorías más bajas y el compromiso de compensar las diferencias generadas por la inflación durante la primera mitad del año.

La propuesta fue presentada durante la reunión paritaria con los gremios UPCN y ATE, que ahora la someterán a consideración de sus afiliados antes de comunicar una respuesta oficial.

Cómo serán los aumentos

El esquema contempla subas porcentuales acumulativas de:

2% en julio

1,8% en agosto

1,7% en septiembre

1,6% en octubre

1,5% en noviembre

1,5% en diciembre

Además, el Ejecutivo mantendrá un incremento mínimo garantizado que beneficiará especialmente a los salarios más bajos. Ese piso será de 80.000 pesos en julio, 100.000 pesos entre agosto y septiembre, 130.000 pesos en octubre y noviembre, y 180.000 pesos en diciembre, suma que también tendrá impacto sobre el aguinaldo.

Desde el Gobierno señalaron que, dependiendo de la categoría, el aumento semestral superará el 10% y que, para la mayoría de los trabajadores, estará por encima del 15%.

Compensación por la inflación

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el compromiso oficial de reconocer las diferencias salariales generadas durante el primer semestre.

Las autoridades provinciales aseguraron que aquellos trabajadores cuyos haberes no alcanzaron el 17,1% de inflación acumulada recibirán una compensación mediante planillas complementarias, luego de un análisis individual de cada caso. El mismo criterio se aplicará para los jubilados alcanzados por el acuerdo.

Además, el Gobierno ratificó que continuará vigente la cláusula de revisión, por lo que los salarios volverán a evaluarse si la evolución de los precios supera los incrementos acordados.

Los gremios analizarán la propuesta

Tras una negociación que se extendió durante más de una hora y media y que incluyó dos cuartos intermedios, los representantes sindicales consideraron que la oferta reúne las condiciones necesarias para ser consultada con las bases.

UPCN prevé dar una respuesta en los próximos días, mientras que ATE definirá su cronograma de consultas antes de comunicar su posición.

El Gobierno destacó el equilibrio de las cuentas públicas

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, sostuvo que la propuesta busca priorizar a los trabajadores con menores ingresos sin comprometer el funcionamiento del Estado ni el plan de obras públicas que impulsa la provincia.

El funcionario explicó que el objetivo es sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos, garantizar la continuidad de los servicios y mantener el ritmo de las inversiones en infraestructura, en un contexto económico que definió como de "escasez de recursos".

Según indicó, la administración provincial logró compatibilizar esos objetivos mediante una política de eficiencia en el gasto y el acceso a financiamiento de largo plazo, lo que permitió sostener tanto la inversión pública como la política salarial.