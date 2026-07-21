Milei explicó la ausencia de festejos de la Selección y anticipó el avance de la reforma del Banco Central y la eliminación de las PASO

La Selección decidió no realizar festejos tras perder la final del Mundial 2026.

Milei destacó la trayectoria y los valores del plantel argentino.

El Gobierno enviará al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto plantea cinco cambios estructurales para fortalecer la independencia del BCRA.

El Presidente defendió los avances diplomáticos del Gobierno en la cuestión Malvinas.

Milei ratificó que buscará eliminar las PASO mediante una iniciativa legislativa.

El presidente Javier Milei se refirió a la decisión de la selección argentina de no realizar festejos tras su regreso al país, luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. El mandatario sostuvo que el Gobierno había preparado distintas alternativas para recibir al plantel, pero que fueron los propios futbolistas quienes optaron por no celebrar debido a la desilusión por no haber podido conquistar el título.

Según explicó, la organización del eventual recibimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, indicó que se habían evaluado distintas opciones para homenajear al equipo, aunque finalmente prevaleció la voluntad del plantel de evitar cualquier tipo de festejo.

Milei destacó la trayectoria del seleccionado argentino y consideró que se trata del grupo más importante de la historia del fútbol nacional. En ese sentido, recordó que el equipo disputó tres finales en los últimos cuatro mundiales y obtuvo un campeonato, además de resaltar los valores deportivos y humanos que, a su juicio, caracterizan a sus integrantes.

El Presidente elogió la actitud de los jugadores tanto dentro como fuera del campo de juego. Señaló que se trata de un plantel integrado por futbolistas de gran talento que complementan sus condiciones con esfuerzo y disciplina. También remarcó que, incluso en encuentros donde consideró que existieron decisiones arbitrales desfavorables, el equipo mantuvo una conducta mesurada y continuó compitiendo hasta el final.

Respecto de la derrota ante España, Milei sostuvo que Argentina llegó al compromiso decisivo con inconvenientes físicos importantes y enfrentó a un rival de gran jerarquía. Aun así, destacó que el conjunto nacional tuvo oportunidades para igualar el marcador en los minutos finales, pese a que el desarrollo del encuentro fue ampliamente favorable al seleccionado español.

Consultado sobre la posibilidad de decretar un feriado nacional por la actuación de la Selección, el mandatario sostuvo que los festejos forman parte de la vida social y que el plantel merecía un reconocimiento por las alegrías brindadas a los argentinos durante los últimos dieciséis años. No obstante, aclaró que cualquier homenaje dependía de la voluntad de los propios jugadores, quienes finalmente eligieron un regreso sin celebraciones públicas.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el mensaje vinculado a la cuestión Malvinas que realizaron los futbolistas durante el Mundial. Milei respondió que lo relevante son los avances concretos obtenidos por la Argentina en el plano diplomático y mencionó como ejemplos el respaldo expresado por Estados Unidos, el apoyo de China y las gestiones realizadas en el ámbito de las Naciones Unidas respecto del reclamo de soberanía.

Más allá del balance deportivo, el jefe de Estado aprovechó la oportunidad para anticipar definiciones sobre la agenda legislativa del Gobierno. Informó que encabezó una reunión en la residencia de Olivos junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro Federico Sturzenegger; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; y el asesor Santiago Caputo, con el objetivo de cerrar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

De acuerdo con lo expresado por Milei, la iniciativa estará sustentada en cinco ejes centrales. El primero será redefinir el mandato del organismo para concentrarlo exclusivamente en la preservación del valor de la moneda. El segundo establecerá la prohibición expresa del financiamiento monetario al sector público. El tercero buscará fortalecer la independencia institucional del Banco Central mediante nuevas reglas para la designación y remoción de sus autoridades.

El cuarto punto contemplará la eliminación de las letras intransferibles, mientras que el quinto modificará el tratamiento de determinadas utilidades para que pasen a integrar reservas técnicas y no puedan distribuirse.

Finalmente, el Presidente ratificó su decisión de impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Argumentó que los procesos internos de los partidos políticos deben resolverse dentro de cada fuerza y sostuvo que la reiteración de convocatorias electorales durante un mismo año provoca un desgaste en la participación ciudadana. Con ese objetivo, el Gobierno buscará avanzar en el Congreso con una de las reformas políticas que considera prioritarias para la segunda mitad del año.