La UOM reactivó la negociación paritaria tras la intervención y busca destrabar una discusión salarial congelada

La UOM reanudó las negociaciones paritarias tras varios meses de suspensión.

La Justicia habilitó a la intervención del sindicato a designar representantes para la comisión negociadora.

Las conversaciones abarcan las ramas metalmecánica y siderúrgica del convenio colectivo.

Los salarios permanecen congelados desde diciembre de 2025 mientras continúan los conflictos laborales.

El sector enfrenta un contexto de suspensiones, despidos y cierre de empresas en distintas provincias.

La negociación buscará recomponer los ingresos de los trabajadores en un escenario de dificultades para la industria metalúrgica.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comenzó a reactivar las negociaciones paritarias luego de varios meses de paralización, en un contexto marcado por la intervención del sindicato, el desplazamiento de Abel Furlán de la conducción gremial y una compleja situación que atraviesa la industria metalúrgica. La reanudación del diálogo con las cámaras empresarias busca actualizar salarios que permanecen sin modificaciones desde diciembre del año pasado, mientras el sector enfrenta conflictos laborales, suspensiones, despidos y el cierre de establecimientos en distintas regiones del país.

La reapertura de la negociación fue posible luego de que la Justicia Nacional del Trabajo habilitara a las nuevas autoridades de la organización sindical a designar a los representantes que integrarán la comisión paritaria. Hasta ese momento, la discusión permanecía suspendida debido a cuestionamientos sobre las facultades de la intervención encabezada por Alberto Biglieri para participar en la negociación colectiva.

Con la resolución judicial, quedó despejado el principal obstáculo institucional y la semana pasada comenzaron formalmente las reuniones entre representantes sindicales y empresarios, tanto para la rama metalmecánica como para la siderúrgica.

La representación de los trabajadores quedó integrada por dirigentes provenientes de distintas seccionales de la UOM que mantienen diferencias con la conducción desplazada de Furlán. Entre ellos figuran Roberto Bonetti, de Capital Federal; Daniel Martínez, de Cañada de Gómez; Vicente Adrián Pérez, de Quilmes; Enrique Ricardo Salinas, de La Plata; Edgardo Holstein, de San Nicolás; y Manuel Casas, secretario adjunto de la seccional Villa Constitución, cuya incorporación refleja el peso que posee la actividad metalúrgica en la provincia de Santa Fe.

Las partes constituyeron las mesas correspondientes a las dos principales ramas del convenio colectivo. Por un lado, la Rama 17, que comprende a la actividad metalmecánica, y por otro, la Rama 21, correspondiente a la industria siderúrgica, cuya negociación permanecía prácticamente inactiva desde hacía dos años.

En la discusión del convenio siderúrgico participaron representantes de la Cámara Argentina del Acero, mientras que en la negociación de la rama metalmecánica intervinieron las principales entidades empresariales del sector, entre ellas ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAIAMA.

La reanudación de las conversaciones se produce en un escenario particularmente complejo para la actividad industrial. Durante los últimos meses se multiplicaron los conflictos laborales en distintos puntos del país, con especial impacto en plantas ubicadas en Ushuaia, Villa Constitución y otros polos fabriles, donde la caída de la producción y la retracción de la demanda derivaron en suspensiones, reducción de jornadas y despidos.

En este contexto, uno de los principales desafíos de la negociación será alcanzar un acuerdo que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos salarios permanecen congelados desde fines de 2025 pese al incremento del costo de vida registrado durante ese período.

Mientras avanzan las conversaciones, los empleados metalúrgicos continuarán percibiendo las escalas salariales vigentes. Para el personal mensualizado del grupo administrativo, los haberes oscilan entre 833.257 y 1.166.170 pesos, según la categoría. En el área técnica, las remuneraciones van desde 833.257 hasta 1.276.880 pesos, mientras que para el personal auxiliar los salarios parten de 801.577 pesos y alcanzan los 992.754 pesos.

En el caso del personal jornalizado, los valores por hora se mantienen sin modificaciones. La categoría inicial percibe 4.313 pesos por hora, mientras que los operarios calificados, oficiales, oficiales múltiples y operadores especializados reciben remuneraciones crecientes de acuerdo con la calificación y la función desempeñada.

Asimismo, el Ingreso Mínimo Global de Referencia continúa establecido en 1.036.390 pesos mensuales. Ese monto contempla tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no incluye el pago de horas extras ni constituye base para el cálculo de indemnizaciones.

El reinicio de la negociación salarial representa uno de los primeros desafíos de la intervención sindical, que deberá buscar consensos en un escenario de fuerte tensión interna y con un sector productivo que continúa mostrando signos de debilidad. Tanto representantes gremiales como empresarios coinciden en que la situación de la industria condiciona el margen para alcanzar acuerdos, aunque reconocen la necesidad de actualizar las remuneraciones luego de más de medio año sin modificaciones.

La evolución de las próximas reuniones será determinante para definir no solo la recomposición salarial de miles de trabajadores metalúrgicos, sino también el clima laboral en una actividad considerada estratégica para el entramado industrial argentino.