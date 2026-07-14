El costo de vida bajo la lupa: el IPC de junio busca consolidar la tendencia a la baja

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará este martes el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a junio, en medio de una gran expectativa por parte del equipo económico. Las proyecciones del mercado anticipan que la inflación mensual perforará el piso del 2% por primera vez en diez meses, consolidando un sendero de desaceleración que genera optimismo en los despachos oficiales.

La moderación en el rubro clave de alimentos y bebidas no alcohólicas actúa como el principal motor de esta desaceleración. El comportamiento de esta categoría estuvo caracterizado por una marcada estabilidad en el precio de la carne vacuna, mientras que los incrementos registrados en el sector de las verduras se vieron neutralizados por importantes bajas estacionales en el precio de las frutas.

Como suele ocurrir, la medición de la Ciudad de Buenos Aires funcionó como un anticipo del indicador general. El IPC porteño registró una variación del 1,8% en junio, impulsado fundamentalmente por las subas en las tarifas de servicios públicos, el transporte y la medicina prepaga. En el segmento habitacional impactaron con fuerza las expensas —tras el incremento salarial y el pago del aguinaldo a los encargados de edificios—, mientras que el transporte sintió el impacto del tarifazo del 15% aplicado a los boletos de trenes a mitad de mes, complementado por los ajustes en colectivos y subtes.

A pesar de estas presiones reguladas, el comportamiento de los bienes estacionales resultó sumamente favorable, promediando una mínima variación del 0,1% en la medición metropolitana gracias al abaratamiento de los pasajes aéreos y la indumentaria. Este escenario local permite prever un desempeño nacional incluso más bajo que el proyectado inicialmente por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estimaba una tasa en torno al 2%.

Los analistas privados coinciden en que el promedio país replicará el éxito de la Capital Federal. Distintas consultoras como EcoGo, C&T Asociados y Equilibra ubican sus estimaciones en el 1,9%, mientras que la Fundación Libertad y Progreso sitúa la marca en el 1,8%. Los pronósticos más optimistas señalan que, al aplicar las ponderaciones específicas que utiliza el INDEC a nivel federal, el dato de inflación nacional podría consolidarse en un 1,7%, marcando un hito para la actual gestión macroeconómica.