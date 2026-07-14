El DIAT amplía la red de trabajo interinstitucional a otros barrios de Rafaela

El DIAT Centro de Día amplió su red de trabajo interinstitucional y ya cuenta con dos nuevos equipos interdisciplinarios en el Centro Integrador Comunitario de barrio Monseñor Zazpe y en el Centro de Día Oeste de barrio Los Nogales.



El DIAT Centro de Día es un dispositivo ubicado en barrio 2 de Abril que forma parte del Programa Acompañarte implementado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.



En el espacio central se brinda atención gratuita, ambulatoria y voluntaria a personas con consumos problemáticos de sustancias y comportamientos adictivos. Desde el año 2025, el dispositivo municipal amplió su abordaje para llegar también a una población de menor edad.



De este modo, en Zazpe y Los Nogales se trabaja en formato taller en la promoción de derechos y la prevención de consumos y comportamientos adictivos para un grupo etario que va desde los 9 a los 15 años.



En el CIC de barrio Zazpe se lleva a cabo un taller de Arteterapia que busca estimular la creatividad, potenciar habilidades y habilitar la expresión de emociones y sentimientos.



En el CEDI de barrio Los Nogales funciona el taller "Juegos y emociones", un espacio para compartir con otros, expresarse, hablar de vínculos, construir redes, promover hábitos saludables y generar espacios de cuidado.



La coordinadora del DIAT, Aylén Díaz, comentó: "Con los dos equipos buscamos realizar intervenciones para la prevención y un abordaje integral e intersectorial de los consumos problemáticos de sustancias en niñas, niños y adolescentes".



"Desde el Centro de Día trabajamos a partir de los 16 años brindando tratamiento y quedaba por fuera una población de menor edad. Entonces, se decidió trabajar con la dinámica de talleres para llegar antes, para prevenir y para acompañar desde la comunidad", agregó.



Cabe aclarar que el DIAT también realiza intervenciones en escuelas primarias y secundarias de la ciudad brindando jornadas de prevención. Además, participa en el programa VACACIONES modo MUNI en barrio Jardín y en La Pile.



Para participar

Quienes estén interesados en los talleres, pueden acercarse e inscribirse:

- Taller Juegos y emociones - CEDI Los Nogales: Martes

De 16:00 a 17:30 hs ? Grupo de 9 a 12 años

De 18:00 a 19:30 hs ? Grupo de 13 a 15 años

- Taller de Arteterapia - CIC Zazpe: Lunes y Viernes

De 13:00 a 16:00 hs ? Grupo de 9 a 15 años