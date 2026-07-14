Concientización ambiental en el torneo infantil Leoncito

En un clima de entusiasmo y alegría, los Promotores Ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela llevaron adelante acciones de concientización durante una nueva edición del torneo infantil de fútbol "Leoncito 2026", organizado por el Club 9 de Julio de Rafaela.



Aprovechando la amplia convocatoria del torneo, que reunió a 250 equipos y miles de asistentes por jornada, se acercó el mensaje ambiental a familias de Rafaela y de distintas localidades del país, fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la educación y la sustentabilidad.



El director del IDSR, Enrique Soffietti, destacó: "Estos espacios son una gran oportunidad para educar sobre la correcta separación de residuos, recuperar materiales reciclables, visibilizar el trabajo que se desarrolla en la ciudad y acercar el mensaje ambiental a deportistas, dirigentes y familias que los acompañan. Por eso valoramos enormemente el compromiso de instituciones como el Club 9 de Julio, que incorporan la dimensión ambiental en sus propuestas y contribuyen a construir una comunidad cada vez más sustentable".



Concientización y gestión articulada

El trabajo territorial estuvo orientado a promover hábitos responsables, difundir las iniciativas ambientales que se desarrollan en la ciudad y fomentar el compromiso con el cuidado del ambiente. Además, se hizo especial hincapié en la importancia de la correcta separación de los residuos durante las jornadas del torneo.



Como parte de este trabajo articulado, el Municipio mantuvo reuniones previas con el Club 9 de Julio para planificar la gestión ambiental del evento. Gracias a esta coordinación, el predio contó con cestos diferenciados para facilitar la correcta disposición de los residuos y se organizó el retiro diario de los materiales recuperables por parte de las Cooperativas de Recicladores Urbanos, garantizando su traslado al Complejo Ambiental para su recuperación y posterior reutilización.



Eventos masivos como herramienta educativa

La participación en eventos masivos forma parte de las acciones que impulsa el IDSR para promover una ciudadanía cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente, entendiendo que la educación y la concientización son herramientas fundamentales para construir hábitos sustentables y generar comunidad en torno al cuidado de los espacios compartidos.



Desde el IDSR agradecemos al Club 9 de Julio por el trabajo conjunto y por seguir generando espacios que integran el deporte, la formación y el compromiso ambiental, contribuyendo al desarrollo de una ciudad más sustentable.