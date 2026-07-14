La inflación de junio fue de 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, lo que representa una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el registro mensual más bajo desde agosto de 2025.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato también mostró una leve baja respecto de mayo, cuando el índice había sido del 2,1%, consolidando la tendencia descendente que comenzó en abril.

Caputo destacó la desaceleración

Tras conocerse el informe oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado y aseguró que la inflación continúa mostrando señales de moderación.

El funcionario destacó que la inflación núcleo fue la más baja desde julio de 2025 y afirmó que el proceso de desinflación mantiene una tendencia firme.

También señaló que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de apenas 1,3%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió solo 0,4% durante el mes.

Qué rubros aumentaron más

El informe del Indec mostró que la inflación núcleo avanzó un 1,6%, impulsada principalmente por aumentos en panificados, cereales, medicamentos y alquileres.

En tanto, los precios estacionales crecieron 3,4%, con fuertes subas en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas registraron bajas.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,3%, debido principalmente a ajustes en las tarifas de electricidad y el transporte público.

Entre las divisiones del índice, Recreación y Cultura encabezó las subas con un incremento del 4,2%, impulsado por el aumento de los paquetes turísticos.

Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,3% como consecuencia de los incrementos en alquileres y servicios públicos.

En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado, con 0,4%, y Comunicaciones, con 0,9%.

Diferencias según la región

El comportamiento de los precios también mostró diferencias entre las distintas regiones del país.

En la región Pampeana, el Noroeste y Cuyo, el principal impulso inflacionario provino de los alimentos, especialmente por el aumento de verduras y panificados.

En cambio, en el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, la mayor incidencia estuvo vinculada a los incrementos en alquileres, electricidad y otros servicios asociados a la vivienda.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires también impactó el aumento de las expensas, influido por las actualizaciones salariales del personal de edificios.

En línea con las previsiones

El resultado difundido por el Indec coincidió con las proyecciones que habían realizado la mayoría de las consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipaban una inflación cercana al 2% para junio.

Algunas estimaciones incluso habían proyectado un índice de entre 1,8% y 1,9%, cifra que finalmente se confirmó con la publicación oficial.

El nuevo dato refuerza la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses y mantiene el foco del Gobierno en sostener la baja del ritmo inflacionario durante la segunda mitad del año.