Netanyahu endurece su discurso y lanza una nueva advertencia a Irán: "Responderemos con contundencia"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a elevar el tono frente a Irán y aseguró que su país responderá con firmeza ante cualquier ataque que pueda sufrir en el futuro, en un escenario de creciente tensión entre ambos Estados.

Durante una conferencia, el jefe del gobierno israelí envió un mensaje directo a las autoridades iraníes y advirtió que Israel no tolerará nuevas agresiones.

"No esperen que la situación permanezca tranquila si nos atacan", sostuvo Netanyahu, al remarcar que la estrategia de su administración será responder de manera inmediata y contundente frente a cualquier acción considerada hostil.

El mandatario también afirmó que quedó atrás la etapa en la que Israel recibía ataques sin una respuesta militar de gran magnitud. Según expresó, esa política cambió y su gobierno actuará con determinación cada vez que considere amenazada la seguridad del país.

Las declaraciones llegan semanas después de un nuevo episodio de enfrentamiento entre ambos países. El pasado 8 de junio, las Fuerzas Armadas israelíes atacaron instalaciones petroquímicas ubicadas en el suroeste de Irán como represalia por el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí.

Ese intercambio militar profundizó la escalada entre dos de los principales adversarios de Medio Oriente y volvió a generar preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una ampliación del conflicto.

En su discurso, Netanyahu reiteró que Israel mantendrá una política de represalias frente a cualquier amenaza y aseguró que esa postura ya fue aplicada en distintas operaciones contra grupos y aliados de Teherán en la región.

El primer ministro concluyó que su gobierno continuará actuando con la misma determinación frente a cualquier actor que considere responsable de acciones contra la seguridad israelí, reforzando así el mensaje de disuasión dirigido a la dirigencia iraní.