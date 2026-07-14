Condenaron a Julio De Vido a cinco años de prisión en la causa Skanska y suma su quinta sentencia por corrupción

De Vido fue condenado a cinco años de prisión y sumó su quinta condena en causas de corrupción.

José López y Néstor Ulloa también recibieron penas de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua.

El tribunal condenó además a ex directivos de Skanska y a otros involucrados por cohecho y administración fraudulenta.

La Justicia ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos provenientes de los delitos investigados.

El juicio se desarrolló durante 47 audiencias con la declaración de 78 testigos y finalizó con un fallo dividido.

La causa Skanska es considerada uno de los primeros grandes casos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo coautor de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa Skanska, uno de los primeros grandes escándalos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La sentencia también alcanzó al ex secretario de Obras Públicas, José López, quien recibió la misma pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua por los mismos delitos. Ambos fueron considerados responsables de haber participado en un esquema destinado a direccionar licitaciones para la ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) en beneficio de la empresa sueca Skanska.

Con este nuevo fallo, De Vido acumula su quinta condena en causas de corrupción. Entre sus antecedentes judiciales figuran las condenas por la compra de los denominados Trenes Chatarra, los sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), la causa Odebrecht y la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena por la Tragedia de Once, expediente por el cual actualmente cumple arresto domiciliario en su vivienda de Zárate.

La resolución también alcanzó a otros ex funcionarios y empresarios. El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, fue condenado a cinco años de prisión por los mismos delitos atribuidos a De Vido y López. En tanto, los ex directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate recibieron penas de cuatro años de prisión por cohecho activo y administración fraudulenta.

Asimismo, Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco y Adrián López fueron condenados a tres años de prisión. En estos casos, el tribunal dispuso reglas de conducta durante el cumplimiento de la pena, entre ellas fijar residencia y quedar bajo supervisión de un patronato.

Además de las condenas, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos, correspondientes al producto de los delitos investigados. La cifra comprende $34.594.947,34 vinculados a la administración fraudulenta y $14.017.588,69 relacionados con el delito de cohecho, montos que deberán ser actualizados al momento de su ejecución.

Durante el juicio, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera coordinada para favorecer a Skanska mediante concursos privados que, según la acusación, carecían de justificación legal. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, ese mecanismo permitió direccionar las contrataciones y concretar una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado.

El debate oral se desarrolló durante 47 audiencias iniciadas en abril de 2024. A lo largo del proceso declararon 78 testigos y se incorporó abundante prueba documental antes de los alegatos finales. El tribunal estuvo integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.

La condena fue adoptada por mayoría con los votos de Costabel y Gorini, mientras que López Iñiguez emitió un voto en disidencia respecto de la calificación legal y del monto de las penas impuestas. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 22 de septiembre de 2026.

La causa Skanska constituye uno de los expedientes más emblemáticos sobre presuntos hechos de corrupción en la contratación de obra pública. La investigación comenzó en 2006 bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y la actuación del fiscal Carlos Stornelli, con el objetivo de determinar si existió un sistema de pago de sobornos para favorecer a la empresa sueca en las licitaciones destinadas a ampliar los gasoductos TGN y TGS. De esa investigación también surgió una derivación que posteriormente dio origen a la causa Odebrecht, vinculada con contratos de infraestructura relacionados con esas mismas obras.