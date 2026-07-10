Condenan a dueños de perros a indemnizar a una motociclista atacada en la vía pública

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Mercedes condenó a los propietarios de tres perros a pagar una indemnización superior a los cuatro millones de pesos a una mujer que sufrió graves lesiones tras ser atacada mientras circulaba en motocicleta frente a la vivienda de los demandados.

El episodio ocurrió cuando la víctima transitaba a bordo de una motocicleta Honda 110 cc y fue interceptada por tres perros que se encontraban sueltos en la vía pública: un Crestado Rodesiano, un Jack Russell Terrier y un mestizo. Durante el ataque, la mujer sufrió una mordedura profunda en el muslo izquierdo que derivó en una evolución séptica y obligó a realizar drenajes quirúrgicos, tratamiento con antibióticos por vía parenteral y un prolongado proceso de rehabilitación kinesiológica que se extendió durante ocho meses.

En el expediente, los demandados reconocieron la propiedad del perro de raza Crestado Rodesiano y admitieron que el animal mordió a la actora, aunque intentaron desligarse parcialmente de responsabilidad al negar la participación de los otros canes y atribuir las complicaciones médicas posteriores a una supuesta falta de reposo de la víctima.

El magistrado rechazó esos planteos y aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación para los daños causados por animales. En ese sentido, recordó que los artículos 1757 y 1759 establecen que toda persona responde por el daño ocasionado por las cosas o animales que se encuentran bajo su guarda, sin necesidad de acreditar culpa directa.

La sentencia remarcó que el perro debía ser considerado una “cosa riesgosa” por su propia naturaleza, criterio suficiente para atribuir responsabilidad a sus dueños frente al daño provocado.

La pericia médica oficial determinó que la mujer sufrió una incapacidad parcial y permanente del 5 %. El informe precisó que el 1 % correspondía a secuelas estéticas leves por cicatrices lineales y el 4 % restante a un síndrome doloroso crónico postraumático en la rodilla izquierda.

Por otra parte, la prueba veterinaria y policial confirmó la existencia de tres perros dentro del predio de los demandados y verificó que el alambrado perimetral presentaba sectores vulnerables e insuficientes para contener adecuadamente a los animales.

Durante la audiencia final, el veterinario policial Luis Alberto Lotero explicó que el Crestado Rodesiano es una raza de gran porte y fuerte instinto de presa, característica que puede potenciar conductas agresivas cuando actúa en jauría.

El juez también destacó que la ordenanza municipal vigente prohíbe mantener animales sueltos en la vía pública y obliga a los propietarios a contar con cerramientos adecuados. Según sostuvo, el incumplimiento de esas medidas configuró una conducta gravemente negligente.

Finalmente, el fallo concluyó que la tenencia de animales impone deberes reforzados de custodia y seguridad, independientemente de que la raza involucrada sea o no considerada potencialmente peligrosa.