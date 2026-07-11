Dictan medidas de restricción por comentarios xenofóbicos en grupos de WhatsApp

El Juzgado de Paz de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, dispuso medidas preventivas y de no hostigamiento contra una persona denunciada por realizar comentarios xenofóbicos en grupos de WhatsApp vinculados a la actividad política local.

La causa se inició a partir de la presentación realizada por una vecina de la localidad, quien denunció haber sido objeto de expresiones discriminatorias relacionadas con su nacionalidad luego de alejarse de un espacio de participación política de la zona.

De acuerdo con la resolución judicial, la mujer acompañó capturas de pantalla de conversaciones mantenidas en grupos de mensajería instantánea, donde aparecían referencias que, en una evaluación preliminar, fueron consideradas potencialmente agraviantes y discriminatorias.

El expediente tramitó bajo los términos de la Ley Contravencional provincial y durante la audiencia correspondiente la persona denunciada reconoció la existencia de los intercambios realizados mediante mensajes enviados a través de telefonía celular.

Con esos elementos, la jueza interviniente resolvió adoptar medidas de protección por el plazo de seis meses con el objetivo de evitar nuevas situaciones de hostigamiento o violencia vinculadas a la nacionalidad de la denunciante.

Las restricciones impuestas prohíben expresamente realizar actos discriminatorios, manifestaciones agraviantes o cualquier forma de intimidación, violencia verbal, simbólica o psicológica contra la mujer.

Asimismo, la resolución extiende la prohibición a todo tipo de contacto, ya sea presencial, telefónico o mediante herramientas digitales. La medida alcanza redes sociales, plataformas virtuales, grupos de mensajería instantánea y cualquier otro medio de comunicación directa o indirecta.

Además de las restricciones, el fallo ordenó a la persona denunciada realizar una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos y no discriminación, como parte de las acciones preventivas orientadas a evitar la reiteración de conductas similares.

En los fundamentos de la resolución, la magistrada remarcó la necesidad de reforzar mecanismos de prevención frente a expresiones discriminatorias y recordó especialmente el deber de respeto hacia los derechos humanos que deben observar quienes participan o ejercen funciones vinculadas a la representación pública.

En ese sentido, el pronunciamiento destacó que resulta pertinente promover instancias formativas relacionadas con la prevención de la discriminación, la xenofobia, la violencia institucional y el trato digno, conforme a los principios receptados por la normativa provincial vigente, entre ellas la Ley Provincial N.º 5661.

La resolución se enmarca dentro de una creciente utilización de herramientas judiciales para abordar situaciones de violencia simbólica y hostigamiento digital producidas en entornos virtuales y plataformas de comunicación instantánea.