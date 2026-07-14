Momi Giardina contó que le escribió a Haaland tras su polémica parodia

Tras la repercusión que generó su imitación de Erling Haaland, Momi Giardina rompió el silencio, habló sobre la polémica y les pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Además, reveló que incluso intentó comunicarse con el delantero noruego.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), la humorista explicó que decidió salir a aclarar la situación luego de la gran cantidad de críticas que recibió en las redes sociales por la parodia que realizó del futbolista del Manchester City.

“Les pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos en nombre de Haaland. Incluso hablé con él, pero como fanática de verdad”, aseguró.

Momi Giardina contó que le escribió a Haaland

Ante la sorpresa de los periodistas, Giardina explicó cómo fue ese acercamiento con el goleador.

“Le mandé un mensaje porque dije: ‘¿Qué es toda esta revolución?’. Todo empezó porque mucha gente decía que yo tenía un parecido físico con Haaland”, comentó.

La actriz sostuvo que jamás buscó burlarse del futbolista y defendió el tono humorístico de la imitación.

“Tengo la mejor onda con él. Además, Haaland es de esas personas que también se ríen de sí mismas, igual que hago yo. Ojalá la gente se relaje un poco más y disfrute del humor”, expresó.

Desmintió una supuesta denuncia del delantero

Durante la entrevista, Momi también aprovechó para desactivar uno de los rumores que más circuló en las últimas horas: que el entorno del delantero habría iniciado acciones legales por la parodia.

“¿De verdad creen que Haaland, en pleno Mundial y siendo una de las grandes figuras del torneo, va a estar pendiente de mí?”, respondió entre risas.

"La actuación es un juego"

Para cerrar, Giardina insistió en que su intención nunca fue faltar el respeto y remarcó que todo formó parte de un sketch humorístico.

“Yo lo viví como lo que fue: una parodia. Puede gustarte o no, pero nunca hubo mala intención. Actuar también es jugar, ponerse una máscara, disfrazarse, como hace un chico cuando imagina personajes”, concluyó.