Jimena Barón sufrió un insólito robo en Estados Unidos y compartió su enojo en las redes

Jimena Barón vivió un momento de mucha bronca durante su estadía en Estados Unidos, donde acompaña a la Selección argentina en el Mundial 2026. La cantante contó que sufrió el robo del cochecito de su hijo Arturo dentro del hotel y no ocultó su indignación en las redes sociales.

La artista, que viajó junto a su pareja Matías Palleiro y sus hijos Momo y Arturo, relató el episodio a través de sus historias de Instagram y explicó que el cochecito desapareció del establecimiento donde se hospedan.

El descargo de Jimena Barón tras el robo

"Qué bronca, la pucha madre", escribió junto a un video en el que detalló lo ocurrido.

"Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene y eso es lo que más bronca me da", expresó visiblemente molesta.

Más tarde aclaró que el problema no era el costo del objeto, sino el hecho de haber sido víctima de un robo.

"Se comprará otro, gracias a Dios ese no es el tema. Lo que da bronca es la sensación de que te roben un cochecito", señaló.

Además, explicó el inconveniente que les generó durante el viaje: "Es obvio que un bebé se quedó sin movilidad y una madre sin espalda".

La respuesta del hotel

Jimena también cuestionó la reacción del hotel tras denunciar el hecho. Según contó, desde el establecimiento le informaron que no había cámaras de seguridad en los pasillos ni en la zona donde desapareció el cochecito, por lo que únicamente le ofrecieron completar un formulario con la denuncia.

Con el humor que la caracteriza, ironizó sobre la situación: "No hay cámaras en los pasillos ni en las habitaciones, me dijeron. Me hicieron llenar un formulario que seguramente lo va a leer la tatarabuela de Donald en el cielo. Perdón por las malas palabras, estoy indignada".

Entre la bronca y el humor

Antes de cerrar el tema, Barón volvió a lamentar la pérdida y bromeó sobre cómo seguirán el resto del viaje.

"Amábamos ese cochecito y ahora hay que seguir a la Selección con un bebé a upa que pesa como 23 kilos", comentó.

Incluso mostró que recorrió los pasillos del hotel con música a todo volumen con una esperanza muy particular: "Yo pasando por todas las habitaciones para quebrar al delincuente".