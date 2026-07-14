Tensión en Inglaterra: el fuerte cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó opacada por un inesperado conflicto interno. Después del triunfo por 2-1 sobre Noruega, con un doblete decisivo de Jude Bellingham, el clima en el seleccionado británico se tensó tras un fuerte cruce entre el mediocampista y el entrenador Thomas Tuchel, a pocos días del duelo frente a la Selección Argentina.

Todo comenzó en la conferencia de prensa posterior al encuentro, cuando Tuchel fue muy crítico con el rendimiento de su equipo pese a la clasificación. El técnico alemán aseguró que Inglaterra jugó de manera "desprolija, lenta y con demasiados errores técnicos", e incluso afirmó que el equipo había tenido "suerte" para avanzar a las semifinales.

Las declaraciones no cayeron bien en Bellingham, una de las grandes figuras del Mundial, quien respondió sin rodeos. El volante del Real Madrid minimizó el análisis del entrenador con un "como sea, da igual..." y lanzó una frase que generó repercusión en la prensa inglesa: "Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones", en referencia a la escasa trayectoria de Tuchel como futbolista profesional.

Un vestuario bajo presión antes de enfrentar a Argentina

Aunque Harry Kane intentó bajar el tono del conflicto y respaldó públicamente a Tuchel, el episodio dejó en evidencia un momento de tensión dentro del plantel inglés justo antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

Como si eso fuera poco, Bellingham también encendió otra preocupación al terminar el encuentro con molestias en el hombro izquierdo, una zona que ya le había generado problemas en el pasado. El cuerpo médico de Inglaterra sigue de cerca su evolución y le realizará estudios para determinar si podrá llegar en plenitud física a la semifinal frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.