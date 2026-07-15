Mick Jagger confesó cuál fue el partido de Argentina que nunca pudo olvidar en un Mundial

Mick Jagger volvió a hablar de su pasión por el fútbol y sorprendió al recordar que uno de los momentos más amargos que vivió como hincha tuvo como protagonista a la Selección argentina. En un video publicado por la FIFA, el líder de los Rolling Stones repasó sus recuerdos más destacados de las Copas del Mundo y aseguró que la eliminación de Inglaterra frente a la Albiceleste en Francia 1998 quedó grabada para siempre en su memoria.

Durante la entrevista, el músico británico hizo un recorrido por distintos Mundiales que siguió a lo largo de su vida. Recordó los torneos de la década del 50, la irrupción de Pelé en Suecia 1958 y también el histórico título conseguido por Inglaterra en 1966.

“Estaba en un estudio de grabación en Los Ángeles y la única televisión disponible transmitía en español. Así fue como terminé viendo parte de aquella final”, contó entre risas sobre la conquista inglesa.

El recuerdo de Francia 1998 que todavía lo persigue

Al hablar de los momentos más difíciles como aficionado, Jagger no dudó en señalar el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina por los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

“Uno de los peores recuerdos fue el partido entre Inglaterra y Argentina, cuando expulsaron a David Beckham. Yo estaba en Saint-Étienne ese día”, recordó el cantante.

Aquel encuentro terminó igualado 2-2 tras los 120 minutos de juego y se resolvió desde el punto penal, donde la Selección argentina se impuso para avanzar a los cuartos de final. La expulsión de Beckham y la derrota en la definición quedaron marcadas como uno de los episodios más dolorosos para los hinchas ingleses.

Los Mundiales que más disfrutó

Más allá de esa eliminación, Jagger también destacó varias experiencias positivas siguiendo a Inglaterra y al fútbol internacional.

“Tengo recuerdos increíbles del Mundial de Sudáfrica, también de Alemania y de Rusia. Realmente disfruté mucho cada uno de esos torneos”, expresó.

El histórico músico cerró su repaso con una reflexión sobre su vínculo con la Copa del Mundo, dejando en claro que, pese a algunas decepciones inolvidables, sigue viviendo cada edición con el mismo entusiasmo de siempre.