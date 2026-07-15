Conmoción en el tenis argentino: murió a los 16 años la joven promesa Luisana Schönberger en un accidente

El tenis argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Luisana Schönberger, una jugadora de apenas 16 años considerada una de las grandes promesas del deporte nacional. La adolescente falleció en un accidente automovilístico ocurrido en Eldorado, Misiones, cuando viajaba como acompañante en un vehículo que chocó contra otro automóvil y terminó impactando contra un árbol.

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo en el kilómetro 10 de la avenida San Martín, una de las principales arterias de la ciudad misionera. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad, Schönberger se trasladaba en un Volkswagen Gol conducido por Renzo Retamozo, de 20 años, quien también murió como consecuencia del impacto.

Según las primeras pericias, el vehículo circulaba a alta velocidad detrás de un Ford Escort. Las imágenes incorporadas al expediente muestran que el conductor del Escort logró esquivar a un Toyota Corolla que avanzaba a menor velocidad, mientras que Retamozo no pudo evitar la maniobra y terminó chocando contra la parte trasera del otro automóvil.

Luego del impacto, el Volkswagen Gol perdió el control, cruzó hacia la vereda contraria y terminó estrellándose violentamente contra un árbol.

Schönberger viajaba en el asiento delantero y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas, al igual que el conductor del vehículo. En la parte trasera del automóvil viajaban otros tres jóvenes, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital SAMIC de Eldorado con heridas de distinta consideración.

La noticia generó una fuerte conmoción dentro del ambiente del tenis argentino, que despidió a una deportista juvenil que era considerada una figura con gran proyección a futuro.