Las exportaciones de China crecieron por encima de lo esperado impulsadas por el auge de la inteligencia artificial

Las exportaciones de China crecieron un 27% en junio y superaron ampliamente las previsiones del mercado.

Las importaciones aumentaron un 36% y el país alcanzó uno de los mayores superávits comerciales de su historia.

La demanda mundial de infraestructura para inteligencia artificial impulsó el comercio de semiconductores y equipos tecnológicos.

El auge de la IA fortaleció las exportaciones, aunque también incrementó la dependencia del sector tecnológico.

Las autoridades chinas advierten que las tensiones geopolíticas y las barreras comerciales representan riesgos para el segundo semestre.

Las importaciones de petróleo cayeron un 41%, alcanzando el nivel más bajo registrado en casi diez años.

El comercio exterior de China registró un desempeño muy superior al previsto durante junio, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores, componentes electrónicos y equipamiento destinado a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial (IA). Tanto las exportaciones como las importaciones mostraron incrementos que superaron ampliamente las proyecciones de los analistas, consolidando el papel del gigante asiático como uno de los principales proveedores de tecnología para el desarrollo de centros de datos y sistemas vinculados con la nueva economía digital.

Según los datos difundidos por la Administración General de Aduanas de China, las exportaciones aumentaron un 27% en comparación con el mismo mes del año anterior, el mayor crecimiento registrado en los últimos cuatro meses. El resultado superó las estimaciones del mercado, que proyectaban un incremento cercano al 19%.

Las importaciones también sorprendieron por su magnitud. En junio crecieron un 36% interanual, alcanzando el ritmo de expansión más elevado de los últimos cinco años. Como consecuencia de este comportamiento, el país obtuvo un superávit comercial de 125.600 millones de dólares, el segundo más alto de su historia.

Especialistas atribuyen estos resultados al crecimiento sostenido de la demanda internacional de infraestructura tecnológica vinculada con la inteligencia artificial. La necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento de datos impulsó las compras de semiconductores, servidores, equipos electrónicos y otros componentes indispensables para el funcionamiento de grandes centros de datos.

En ese contexto, el economista jefe de Guotai Junan International Holdings, Hao Zhou, sostuvo que la demanda mundial de infraestructura para inteligencia artificial, electrónica avanzada y bienes de capital continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones manufactureras chinas.

El especialista también consideró que el buen desempeño del comercio exterior reduce, al menos por el momento, la presión sobre las autoridades económicas para implementar nuevos programas de estímulo destinados a sostener el crecimiento.

La aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial generó un profundo impacto sobre toda la cadena global de suministros tecnológicos. La creciente necesidad de chips de alto rendimiento provocó una escasez internacional de semiconductores y otros componentes electrónicos, impulsando un fuerte incremento de precios que, según distintas estimaciones, llegó a alcanzar hasta un 700% durante el último año.

Ese fenómeno favoreció no solo a China, sino también a otras economías asiáticas estrechamente vinculadas con la producción tecnológica, como Corea del Sur y Taiwán, cuyos fabricantes participan activamente en la provisión de insumos para la industria mundial de la inteligencia artificial.

Tras la publicación de los datos comerciales, el mercado financiero mostró una reacción moderada. El yuan negociado fuera de China prácticamente no registró variaciones, mientras que el rendimiento de los bonos soberanos a diez años permaneció estable en torno al 1,74%. Aun así, numerosos analistas consideran que la moneda china continúa cotizando por debajo de su valor potencial frente a otras divisas de la región.

Pese al sólido desempeño del primer semestre, las autoridades chinas mantienen una visión cautelosa respecto del escenario internacional. El aumento de las barreras comerciales, las persistentes presiones inflacionarias y la continuidad de distintos conflictos geopolíticos aparecen como factores que podrían afectar el ritmo del comercio exterior durante la segunda mitad del año.

Desde la Administración General de Aduanas señalaron que, a pesar de ese contexto, el país confía en sostener el dinamismo exportador y preservar su competitividad en los mercados internacionales.

No obstante, diversos economistas advierten que la creciente dependencia de las exportaciones vinculadas con la inteligencia artificial también plantea nuevos desafíos. El auge del sector tecnológico podría profundizar los desequilibrios existentes dentro de la economía china y aumentar su exposición ante una eventual desaceleración de la demanda mundial de equipos para IA.

Al mismo tiempo, la rápida incorporación de nuevas tecnologías continúa generando tensiones sobre el mercado laboral, especialmente en actividades tradicionales que enfrentan procesos acelerados de automatización.

Las dudas sobre la sostenibilidad del actual ciclo expansivo ya comenzaron a reflejarse en algunos mercados financieros asiáticos. En Corea del Sur, por ejemplo, las acciones de importantes fabricantes de semiconductores experimentaron fuertes correcciones ante el temor de que el crecimiento extraordinario de la demanda no pueda sostenerse indefinidamente.

Otro dato que llamó la atención durante junio fue la evolución de las importaciones de petróleo. En medio de las tensiones geopolíticas vinculadas con Irán y el conflicto en Medio Oriente, China redujo un 41% sus compras de crudo respecto del año anterior, adquiriendo apenas 29 millones de toneladas, el volumen más bajo registrado en casi una década.

Los analistas consideran que esa disminución responde, en parte, a la utilización de reservas acumuladas previamente y estiman que las importaciones podrían recuperarse hacia finales del año, cuando el gobierno retome el proceso de fortalecimiento de sus reservas estratégicas de energía.