Ramiro Marra y Myriam Bregman protagonizaron un nuevo cruce en redes sociales por acusaciones y descalificaciones

Ramiro Marra y Myriam Bregman protagonizaron un nuevo cruce a través de redes sociales.

La discusión se produjo en el marco de la polémica por publicaciones vinculadas al islamismo.

Marra reiteró una acusación que Bregman rechaza y considera una información falsa.

La diputada responsabilizó a Patricia Bullrich por la difusión de esa versión.

El intercambio se suma a otros enfrentamientos recientes entre referentes libertarios y dirigentes de izquierda.

Las redes sociales continúan siendo el principal escenario de confrontación política entre ambos espacios.

El ex legislador porteño Ramiro Marra y la diputada nacional Myriam Bregman mantuvieron un fuerte intercambio en redes sociales que volvió a poner de manifiesto la creciente confrontación entre dirigentes identificados con el espacio libertario y referentes del Frente de Izquierda. La discusión se produjo en medio de la controversia generada durante los últimos días por publicaciones vinculadas al islamismo y derivó en nuevas acusaciones cruzadas sobre supuestas campañas de desinformación y agravios personales.

El episodio se originó cuando Marra retomó una acusación dirigida contra la dirigente de izquierda relacionada con una supuesta defensa de personas acusadas de violación, una afirmación que Bregman rechaza de manera categórica y califica como falsa. El intercambio se inscribe en una serie de enfrentamientos públicos que tuvieron como protagonistas a distintos referentes libertarios y a la diputada nacional, luego de que esta cuestionara publicaciones difundidas en redes sociales sobre el islam y el islamismo.

La polémica había escalado previamente con intervenciones de influencers y dirigentes cercanos a La Libertad Avanza, entre ellos el denominado Gordo Dan y la diputada nacional Lilia Lemoine, quienes respondieron a las críticas formuladas por Bregman respecto de distintos mensajes publicados en plataformas digitales.

En ese contexto, Marra decidió intervenir en la discusión mediante un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. Allí cuestionó la posición de la legisladora sobre el islam y formuló duras críticas hacia esa religión, al tiempo que volvió a instalar la acusación vinculada con una supuesta defensa de violadores.

En su publicación, el ex legislador sostuvo que Bregman estaría defendiendo una religión que, según expresó, vulnera los derechos de las mujeres y luego añadió una referencia a la polémica acusación que desde hace tiempo circula en redes sociales contra la dirigente del Frente de Izquierda.

La respuesta de Bregman llegó pocas horas después a través de la misma plataforma. La diputada rechazó nuevamente la acusación y sostuvo que se trata de una información falsa difundida con fines políticos. Además, responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber contribuido a instalar esa versión en el debate público.

En su mensaje, la legisladora también utilizó el apodo "Latita" para referirse a Marra, una denominación que comenzó a circular en redes sociales luego de una polémica generada tiempo atrás por declaraciones del dirigente libertario relacionadas con formas de ahorro y consumo.

Bregman acusó además al ex legislador de reproducir contenidos falsos y vinculó esa actitud con lo que definió como prácticas de desinformación impulsadas desde sectores afines al oficialismo. La diputada insistió en que nunca defendió a personas condenadas o acusadas por delitos sexuales y sostuvo que la versión difundida en su contra constituye una operación política destinada a desacreditar su trayectoria.

El intercambio volvió a reflejar el clima de fuerte polarización que caracteriza actualmente al debate político en las redes sociales, donde los cruces entre dirigentes suelen desarrollarse mediante publicaciones de alto impacto y respuestas inmediatas que rápidamente adquieren amplia repercusión.

En los últimos meses, las plataformas digitales se consolidaron como uno de los principales escenarios de confrontación entre dirigentes del oficialismo, referentes libertarios, sectores de la oposición y representantes de la izquierda. Las discusiones ya no se limitan exclusivamente a temas de gestión o proyectos legislativos, sino que con frecuencia derivan en acusaciones personales, cuestionamientos ideológicos y denuncias sobre campañas de desinformación.

La controversia entre Marra y Bregman también volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites del discurso político en las redes sociales y el impacto que tienen las acusaciones difundidas en esos espacios. Mientras el ex legislador insistió en cuestionar las posiciones públicas de la diputada respecto del islamismo, la dirigente del Frente de Izquierda denunció una estrategia orientada a desacreditarla mediante la difusión de información que considera falsa.

Con este nuevo episodio, la confrontación entre dirigentes de ambos espacios suma otro capítulo en una disputa que, lejos de trasladarse al ámbito parlamentario, continúa desarrollándose principalmente en el terreno de las redes sociales, donde la intensidad de los intercambios y la rapidez con la que se viralizan los mensajes mantienen vigente el enfrentamiento político entre los distintos sectores.