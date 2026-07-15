Escándalo en el jury contra el juez Alfredo López: suspendieron la audiencia tras gritos antisemitas contra Luis Juez

La audiencia del jury contra el juez Alfredo López fue interrumpida por disturbios protagonizados por simpatizantes del magistrado.

Luis Juez recibió insultos y expresiones antisemitas mientras exponía los alegatos finales de la acusación.

El Tribunal ordenó desalojar la sala para garantizar la continuidad del proceso disciplinario.

Los manifestantes continuaron con consignas antisemitas y homofóbicas fuera del edificio judicial.

El juicio político contra López integra una serie de tres juries que tramita actualmente el Consejo de la Magistratura.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad y el respeto institucional durante los procesos de enjuiciamiento de magistrados.

La cuarta audiencia del jury de enjuiciamiento contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, concluyó en medio de un clima de fuerte tensión luego de que un grupo de simpatizantes del magistrado interrumpiera la sesión con gritos e insultos dirigidos al senador nacional Luis Juez. La situación obligó al Tribunal de Enjuiciamiento a desalojar la sala para restablecer el orden y permitir la continuidad del proceso disciplinario.

El incidente se produjo durante la etapa de los alegatos finales de la acusación, cuando los consejeros del Consejo de la Magistratura Luis Juez y Alberto Maques exponían los fundamentos por los cuales solicitaron la destitución del magistrado. En ese contexto, un grupo de asistentes que respaldaba a López comenzó a interrumpir la audiencia con descalificaciones y consignas que elevaron rápidamente el nivel de confrontación dentro del recinto.

Las manifestaciones estuvieron dirigidas principalmente contra el senador cordobés, quien respondió inicialmente a las interrupciones sin abandonar su exposición. "Yo me la banco", expresó Juez frente a los gritos provenientes del público. Luego, apelando a su estilo habitual, agregó una frase irónica con la que intentó minimizar la situación, aunque los disturbios continuaron y dificultaron el normal desarrollo de la audiencia.

Según trascendió, además de cuestionamientos políticos, algunos de los manifestantes lanzaron expresiones antisemitas y acusaciones vinculadas a supuestas influencias del Estado de Israel sobre integrantes del Poder Judicial. También le atribuyeron al senador declaraciones consideradas ofensivas hacia las Islas Malvinas y los símbolos patrios, profundizando el clima de hostilidad que dominó la jornada.

Ante la imposibilidad de continuar con normalidad, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, resolvió ordenar el desalojo completo de la sala. La decisión incluyó el requerimiento de presencia policial para garantizar la seguridad de los participantes y permitir que la audiencia prosiguiera únicamente con los miembros del Tribunal, los representantes del Consejo de la Magistratura, las partes involucradas y sus respectivos asesores.

Una vez evacuado el recinto, el grupo de simpatizantes del juez López permaneció en las inmediaciones del edificio judicial, ubicado sobre la calle Libertad, frente al Teatro Colón, donde continuó con manifestaciones y consignas que incluyeron expresiones antisemitas y homofóbicas. La concentración se extendió durante varios minutos hasta que efectivos policiales intervinieron para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden en la zona.

El episodio sumó un nuevo foco de controversia a un proceso disciplinario que ya concentraba una importante atención institucional. El jury contra Alfredo López se encuentra en la etapa final de evaluación de las acusaciones impulsadas por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de analizar la conducta de los magistrados federales y, en caso de corresponder, promover su destitución.

La audiencia en la que se registraron los incidentes tenía como objetivo escuchar los alegatos finales de la acusación antes de avanzar hacia las próximas etapas del procedimiento. Sin embargo, el desarrollo previsto se vio alterado por los disturbios protagonizados por los asistentes que respaldaban al magistrado investigado.

El caso de López forma parte de un escenario poco habitual dentro del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Actualmente, el organismo lleva adelante de manera simultánea tres procesos de enjuiciamiento contra jueces federales, una situación que refleja una intensa actividad disciplinaria dentro del sistema judicial.

Además del proceso que involucra al magistrado marplatense, el cronograma prevé para las próximas semanas el inicio de los juries contra el juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Ambos expedientes también serán analizados por el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar si existen elementos suficientes para aplicar sanciones o disponer eventuales destituciones.

Los incidentes registrados durante la audiencia volvieron a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de procesos institucionales y la necesidad de preservar un ámbito adecuado para el desarrollo de actuaciones judiciales de alta trascendencia pública. Al mismo tiempo, las expresiones discriminatorias pronunciadas durante la sesión generaron un nuevo foco de preocupación por el clima de violencia verbal que rodeó una instancia destinada a evaluar la conducta de un integrante del Poder Judicial.