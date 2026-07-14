En pleno fervor por el Mundial, Milei presentó a legisladores libertarios la reforma del Banco Central

El Gobierno presentó a legisladores oficialistas los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa propone que el único objetivo del organismo sea preservar el valor de la moneda.

El proyecto busca prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y reforzar la autonomía del Banco Central.

La propuesta incorpora el mecanismo de "shutdown" para limitar el gasto público cuando se agoten las partidas presupuestarias.

También prevé eliminar las utilidades contables y las letras intransferibles utilizadas para asistir al Estado.

El Ejecutivo aún no definió la fecha de envío del proyecto al Congreso, pero lo considera una de las principales reformas económicas de su gestión.

El presidente Javier Milei presentó a diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera estratégicas para consolidar su programa de estabilización. El proyecto, que aún se encuentra en etapa de elaboración y no tiene fecha definida para su envío al Congreso, busca modificar la normativa vigente desde 2012 y redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Durante una reunión de aproximadamente tres horas realizada en la Casa Rosada, el mandatario explicó los fundamentos de la propuesta, que fue diseñada junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Según trascendió, Milei utilizó una pizarra para desarrollar los aspectos técnicos de la iniciativa y luego respondió consultas de los legisladores presentes.

Uno de los ejes centrales de la reforma consiste en volver a un esquema con un único objetivo para el Banco Central: preservar el valor de la moneda. De esa manera, el Ejecutivo pretende dejar atrás el esquema instaurado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante la reforma impulsada por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, que amplió las funciones del organismo incorporando múltiples objetivos vinculados al desarrollo económico y financiero.

Al finalizar el encuentro, el senador Agustín Monteverde señaló que la propuesta apunta a eliminar esa multiplicidad de funciones y concentrar la misión del Banco Central exclusivamente en la estabilidad monetaria. En la misma línea, el diputado Damián Arabia sostuvo que la modificación busca revertir los cambios introducidos en 2012, que, según expresó, facilitaron la utilización de reservas internacionales para financiar al Estado.

Aunque los bloques oficialistas todavía no tuvieron acceso al texto definitivo del proyecto, desde el Gobierno anticiparon que la reforma formará parte de un paquete más amplio de iniciativas económicas e institucionales. Entre ellas figuran modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal, la incorporación del mecanismo denominado "shutdown" y una nueva legislación para el mercado de seguros.

El concepto de "shutdown" constituye otro de los pilares de la propuesta oficial. Se trata de un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, con el objetivo de impedir incrementos del gasto sin respaldo financiero y fortalecer la disciplina fiscal.

Además, la iniciativa contempla prohibir expresamente la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, una práctica que el Gobierno considera una de las principales causas de la inflación. En ese sentido, Milei reiteró que el Banco Central no debe volver a asistir al Tesoro mediante la creación de dinero y sostuvo que la autonomía de la institución constituye una condición indispensable para preservar la estabilidad económica.

Otro aspecto relevante del proyecto apunta a fortalecer la independencia del Banco Central mediante mayores garantías para sus autoridades. La propuesta busca endurecer las condiciones necesarias para remover al presidente y al directorio de la entidad, evitando que eventuales cambios de gobierno puedan alterar el funcionamiento del organismo por razones políticas.

Asimismo, el Ejecutivo pretende eliminar el mecanismo de utilidades contables o "ficticias", salvo en escenarios excepcionales de deflación, y poner fin al sistema de letras intransferibles utilizado históricamente para financiar al Estado mediante activos del Banco Central. El proyecto también estudia incorporar sanciones penales para aquellos funcionarios que vulneren la autonomía de la institución o autoricen la emisión monetaria con fines de financiamiento del gasto público.

El encuentro político concluyó con un breve mensaje de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien agradeció la presencia de los legisladores. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Si bien no hubo precisiones sobre el cronograma legislativo, el Gobierno ratificó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central figura entre las prioridades de la agenda económica para los próximos meses y que será uno de los proyectos centrales con los que buscará consolidar un esquema institucional orientado a fortalecer la estabilidad monetaria y la disciplina fiscal.