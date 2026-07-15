Graciela Camaño afirmó que el partido entre Argentina e Inglaterra trasciende lo deportivo y reivindicó el reclamo por Malvinas

Graciela Camaño afirmó que el partido entre Argentina e Inglaterra tiene un significado que trasciende lo deportivo.

La ex diputada vinculó el encuentro con la memoria histórica y la causa de las Islas Malvinas.

Sostuvo que el fútbol no debe confundirse con la guerra ni con una revancha militar.

Recordó los fundamentos históricos y diplomáticos del reclamo argentino sobre la soberanía de las islas.

También destacó el reconocimiento de la controversia por parte de las Naciones Unidas.

Camaño llamó a sostener el reclamo por Malvinas con firmeza, respeto y por la vía pacífica.

La ex diputada nacional Graciela Camaño se pronunció sobre la semifinal del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina e Inglaterra y sostuvo que el encuentro posee un significado que excede el plano futbolístico. A través de una publicación en sus redes sociales, la dirigente afirmó que el enfrentamiento entre ambos países está atravesado por la memoria histórica, la causa de las Islas Malvinas y el recuerdo de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur.

En un extenso mensaje difundido en su cuenta de X, Camaño sostuvo que cada vez que Argentina enfrenta a Inglaterra en una competencia internacional resurgen elementos históricos que forman parte de la identidad nacional. Según expresó, el partido no puede analizarse únicamente como un acontecimiento deportivo debido a la carga simbólica que representa para buena parte de la sociedad argentina.

"Argentina-Inglaterra nunca es solamente un partido. Son once contra once, una pelota y una semifinal. Pero del lado argentino también juegan la memoria, la historia y esa herida del Atlántico Sur que atraviesa generaciones", manifestó la ex legisladora al iniciar su reflexión.

Al mismo tiempo, aclaró que esa mirada no implica trasladar el conflicto bélico al ámbito deportivo ni responsabilizar a los futbolistas ingleses por decisiones políticas adoptadas por el Reino Unido. En ese sentido, remarcó que el fútbol y la guerra constituyen planos completamente diferentes y que los protagonistas del encuentro no deben ser considerados enemigos.

No obstante, sostuvo que esa distinción tampoco supone dejar de lado la historia compartida entre ambos países ni renunciar al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. A su entender, la memoria colectiva y la reivindicación de los derechos argentinos forman parte del contexto en el que se desarrolla cada enfrentamiento entre ambas selecciones.

En otro tramo de su publicación, Camaño volvió a defender la posición histórica de la Argentina respecto de las islas y recordó los fundamentos geográficos, históricos y jurídicos que, según sostuvo, respaldan el reclamo nacional.

La ex diputada afirmó que las Malvinas forman parte del territorio argentino por su ubicación sobre la plataforma continental y recordó que en 1833 el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza, desplazando a las autoridades argentinas que ejercían jurisdicción sobre ese territorio.

Asimismo, hizo referencia al tratamiento que la cuestión de soberanía recibió en el ámbito internacional. En particular, mencionó la Resolución 2065 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, que reconoce la existencia de una controversia entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambas partes a mantener negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Sobre ese punto, Camaño cuestionó la postura británica y sostuvo que la negativa del Reino Unido a retomar el diálogo no modifica la existencia del diferendo reconocido por los organismos internacionales. Según expresó, las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas mantienen vigente el llamado a negociar la cuestión de soberanía.

La dirigente también dedicó un apartado de su mensaje al recuerdo de los excombatientes y de quienes murieron durante la guerra de 1982. En ese contexto, sostuvo que el partido de fútbol no debe interpretarse como una revancha militar ni como una forma simbólica de resolver el conflicto territorial.

Afirmó que la memoria de los caídos merece un tratamiento respetuoso y que un resultado deportivo no puede ser equiparado con el reclamo soberano que la Argentina sostiene desde hace décadas en el plano diplomático.

En el cierre de su publicación, Camaño destacó que cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra despierta emociones vinculadas tanto con el deporte como con la historia nacional. Señaló que en ese tipo de partidos también están presentes el recuerdo de quienes combatieron en las islas, de los veteranos que regresaron y de quienes perdieron la vida durante el conflicto.

Finalmente, expresó que la Selección Argentina debe afrontar el compromiso deportivo con pasión y respeto, pero sin perder de vista la reivindicación histórica de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. En ese marco, reiteró que el reclamo argentino debe sostenerse por la vía pacífica y diplomática, al tiempo que reafirmó la posición histórica del país respecto del archipiélago del Atlántico Sur.