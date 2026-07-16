La Libertad Avanza reclama participar del debate por la reforma electoral en Santa Fe

La discusión por la reforma electoral que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro continúa avanzando en la Legislatura santafesina, mientras distintos espacios políticos intentan hacer valer sus posiciones sobre el futuro sistema de votación. En ese escenario, La Libertad Avanza cuestiona haber quedado al margen de las conversaciones y reclama ser incorporada al debate donde se definen las nuevas reglas electorales.

A diferencia de otras fuerzas con representación legislativa, el espacio libertario no cuenta con bancas propias en la Legislatura provincial, una situación que limita su participación directa en la elaboración del proyecto.

Reclamo por la falta de participación

Dirigentes de La Libertad Avanza sostienen que, pese a integrar el oficialismo nacional y contar con un importante caudal electoral en Santa Fe, no fueron convocados a las mesas de negociación donde se discute la reforma.

Desde el espacio reconocen que hoy concentran buena parte de sus esfuerzos en las modificaciones al sistema electoral nacional impulsadas por la Casa Rosada, aunque consideran que también deberían tener voz en el diseño de las reglas que regirán las elecciones provinciales de 2027.

Preocupación por el piso electoral

Uno de los aspectos que más inquieta al sector libertario es la propuesta de elevar el porcentaje mínimo necesario para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados provincial.

El proyecto promovido por sectores del radicalismo plantea aumentar ese piso al 5%, una iniciativa que, según referentes libertarios, podría dificultar el acceso de fuerzas emergentes a la representación legislativa.

Aunque todavía no existe una posición oficial unificada sobre todos los puntos de la reforma, ese aspecto aparece como uno de los principales focos de preocupación dentro del espacio.

Las PASO también forman parte del debate

Otro de los temas centrales es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Si bien La Libertad Avanza impulsó la eliminación de ese mecanismo en el ámbito nacional, en Santa Fe todavía no fijó una postura definitiva. Además, ninguno de los proyectos presentados hasta el momento propone eliminar las elecciones primarias en la provincia.

La ausencia de representación legislativa lleva al espacio a mantener una posición prudente mientras continúa el tratamiento parlamentario.

El Partido Libertario marca diferencias

Una situación distinta atraviesa el Partido Libertario, que sí tiene presencia en la Cámara de Diputados provincial a través del bloque Somos Vida.

Aunque decidió no presentar una iniciativa propia y seguir el debate sobre los proyectos existentes, manifestó reparos respecto de algunos cambios impulsados por el oficialismo.

Entre las principales objeciones figura el piso electoral del 5%, ya que consideran que ese porcentaje debería calcularse sobre los votos válidos emitidos y no sobre el total del padrón electoral.

También expresaron reservas frente a la posibilidad de reducir la cantidad de boletas para las elecciones generales, al entender que el sistema vigente resulta más claro para los votantes.

Una negociación que sigue avanzando

Mientras Unidos y los principales bloques legislativos continúan negociando los puntos centrales de la reforma, el universo libertario observa el proceso desde posiciones diferentes.

Por un lado, La Libertad Avanza insiste en que debe ser incorporada a las conversaciones pese a no tener representación parlamentaria. Por otro, el Partido Libertario reconoce que, aunque participa del debate legislativo, su margen de influencia sobre el resultado final es limitado.

Con las negociaciones todavía abiertas, la reforma electoral continúa sumando actores y diferencias en torno a un proyecto que definirá las reglas de las próximas elecciones provinciales.