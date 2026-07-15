Golpe histórico para IBM: sus acciones se desploman tras decepcionar con los resultados trimestrales

IBM atravesó una de las jornadas más difíciles de su historia reciente en los mercados financieros luego de que sus acciones registraran una fuerte caída del 25%, tras la presentación de resultados preliminares que quedaron por debajo de las expectativas de los inversores. Aunque en las operaciones previas a la apertura del miércoles los papeles mostraban una leve recuperación, el impacto del desplome sigue generando preocupación en Wall Street.

La compañía informó que durante el segundo trimestre fiscal, finalizado en junio, obtuvo ingresos por 17.200 millones de dólares, una cifra que representó un crecimiento interanual de apenas el 1%, insuficiente para satisfacer las previsiones del mercado.

El director ejecutivo de la empresa, Arvind Krishna, reconoció el desempeño por debajo de lo esperado y asumió la responsabilidad por los resultados. En un mensaje dirigido a los accionistas, sostuvo que la compañía no reaccionó con la velocidad necesaria frente a los cambios del mercado y que varios acuerdos comerciales de gran magnitud no pudieron concretarse dentro de los plazos previstos, lo que terminó afectando el balance trimestral.

La peor caída en casi cuatro décadas

La reacción de los inversores fue inmediata. Durante la rueda del martes, las acciones llegaron a cotizar en torno a los 216,8 dólares y acumularon una baja superior al 24% pocos minutos después de iniciarse la sesión bursátil.

El desplome se convirtió en la peor jornada para IBM desde octubre de 1987, cuando la empresa también había sufrido una fuerte pérdida en medio del histórico "Lunes Negro" que sacudió a los mercados internacionales.

El impacto de la inteligencia artificial

Desde la compañía explicaron que el cambio en las prioridades de inversión de sus clientes corporativos fue uno de los principales factores que afectó los resultados.

En el actual contexto de expansión de la inteligencia artificial, muchas empresas están destinando una mayor parte de sus presupuestos a infraestructura especializada para desarrollar y ejecutar modelos de IA. Esa tendencia redujo la demanda de productos tradicionales de IBM, como los servidores centrales (mainframes) y el software asociado, históricamente uno de los negocios con mayores márgenes de rentabilidad.

Además, la empresa señaló que varios clientes adelantaron compras de hardware hacia fines de junio para anticiparse a posibles aumentos de precios, una situación que alteró el ritmo habitual de las ventas y terminó afectando el desempeño comercial del trimestre.

Pese a la leve recuperación registrada en las operaciones previas al inicio de la rueda del miércoles, los analistas seguirán de cerca los próximos movimientos de IBM para evaluar si la empresa logra reposicionarse en un mercado tecnológico cada vez más dominado por la inteligencia artificial y la fuerte competencia en infraestructura digital.