La mesa política del Gobierno definió la agenda legislativa y ratificó el impulso a la reforma del Banco Central

El Gobierno reunió a la mesa política para definir la agenda legislativa del segundo semestre.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue el principal tema de la reunión.

El oficialismo prepara el envío del proyecto al Congreso durante el mes de agosto.

La suspensión de las PASO continúa siendo una de las principales prioridades políticas del Ejecutivo.

También se coordinaron acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

La Casa Rosada busca fortalecer el seguimiento semanal de los proyectos y la relación con el Congreso.

El Gobierno nacional reunió este martes en la Casa Rosada a su mesa política para definir las prioridades de gestión de cara al segundo semestre del año, en un encuentro en el que se repasó la agenda legislativa, la coordinación frente a posibles contingencias climáticas y el avance de los principales proyectos que el presidente Javier Milei pretende impulsar una vez finalizado el receso invernal del Congreso.

La reunión se desarrolló durante aproximadamente dos horas en el despacho de la Jefatura de Gabinete, luego de la conferencia de prensa semanal del vocero presidencial, Adrián Ravier. El encuentro volvió a exhibir el funcionamiento del espacio de coordinación política que el oficialismo consolidó para monitorear la actividad parlamentaria y definir la estrategia legislativa del Poder Ejecutivo.

Uno de los temas abordados fue la preparación del Estado ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. En ese marco, se acordó avanzar en una instancia de coordinación que reunirá durante los primeros días de agosto a representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad junto a autoridades del noreste argentino. El objetivo será coordinar acciones preventivas frente a eventuales impactos sobre la infraestructura, la producción y la población.

En materia legislativa, los participantes realizaron un relevamiento sobre el nivel de respaldo que tendría el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya discusión está prevista en el Senado. Paralelamente, resolvieron organizar una presentación pública para explicar las modificaciones que el Ejecutivo proyecta introducir al régimen de Inocencia Fiscal, iniciativa que forma parte del paquete de reformas económicas impulsado por la administración nacional.

Sin embargo, el eje central de la reunión estuvo puesto en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada por la Casa Rosada como una de las iniciativas más relevantes para el segundo semestre. El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los avances del proyecto que elabora junto al Presidente y confirmó que la intención es remitirlo al Congreso durante agosto, luego de una presentación pública que Milei realizará sobre sus principales lineamientos.

La propuesta apunta a modificar de manera profunda el funcionamiento de la autoridad monetaria. Entre sus principales cambios figura la prohibición del financiamiento directo e indirecto del Banco Central al Tesoro Nacional, eliminando mecanismos como los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades para cubrir necesidades fiscales.

Además, el proyecto busca establecer límites estrictos a la emisión monetaria, permitiéndola únicamente en circunstancias excepcionales vinculadas con procesos deflacionarios. También contempla sanciones penales para los funcionarios que autoricen emisiones sin respaldo legal, la eliminación de las Letras Intransferibles utilizadas históricamente por el Tesoro y una redefinición del mandato del Banco Central, concentrándolo exclusivamente en la preservación del valor de la moneda y el control de la inflación.

Otro aspecto tratado durante la reunión fue la visita que realizará a la Argentina la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio. El cronograma incluye una reunión con el presidente Milei, una conferencia en el Ministerio de Economía, una actividad en el Palacio Libertad y una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta.

La conducción política del espacio continúa bajo la coordinación de Karina Milei, quien asumió un rol central en la organización de estos encuentros tras la salida del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro Luis Caputo; Eduardo "Lule" Menem; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

En paralelo, el oficialismo mantiene como prioridad política la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el Ejecutivo consideran que existen condiciones para alcanzar un consenso que permita suspenderlas para el próximo proceso electoral, aunque reconocen que la eliminación definitiva presenta mayores dificultades parlamentarias. Las negociaciones con gobernadores continúan ocupando un lugar central dentro de la estrategia oficial para reunir los apoyos necesarios.

Con un esquema de reuniones semanales, la mesa política busca consolidarse como el ámbito permanente de seguimiento de la agenda legislativa y de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en un contexto en el que el Gobierno procura acelerar la aprobación de las reformas que considera prioritarias para la segunda mitad del año.