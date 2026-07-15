Más de 27.000 empresas dejaron de operar con empleo registrado desde el inicio de la gestión Milei

Más de 27.000 empresas con empleo registrado dejaron de figurar en los registros desde noviembre de 2023.

La cantidad de trabajadores formales se redujo en más de 324.000 puestos durante el mismo período.

Comercio y transporte fueron los sectores que más empresas perdieron en términos absolutos.

Cinco actividades lograron incrementar su número de empleadores pese a la tendencia general negativa.

La industria manufacturera y la construcción encabezaron la pérdida de empleo registrado.

Algunos sectores redujeron empresas pero aumentaron trabajadores, reflejando posibles procesos de concentración económica.

La cantidad de empresas con al menos un trabajador registrado volvió a mostrar una caída en abril y consolidó una tendencia que se mantiene desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei. Los datos oficiales reflejan que, en poco más de dos años, más de 27.000 empleadores dejaron de figurar en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en un contexto de fuerte reconfiguración de la actividad económica y del mercado laboral.

De acuerdo con las estadísticas del organismo, en noviembre de 2023, último mes previo a la asunción del actual Gobierno, existían 511.337 empresas registradas. Para abril de 2026, el número se había reducido a 484.095. La diferencia representa una disminución de 27.242 empleadores, equivalente a una contracción cercana al 5,3% del universo relevado.

La medición de la SRT contempla únicamente a las empresas que cuentan con al menos un trabajador registrado. Por ese motivo, quedan excluidas las actividades unipersonales, los emprendimientos sin personal contratado y la economía informal. En consecuencia, los datos permiten observar la evolución del tejido empresarial formal, aunque no reflejan la totalidad de las unidades productivas existentes en el país.

La reducción en la cantidad de empresas estuvo acompañada por una caída del empleo registrado. En el mismo período, el número de trabajadores formales descendió de 9.840.290 a 9.515.777 personas. Esto implica una pérdida de 324.513 puestos de trabajo registrados en el sector relevado.

Entre las actividades más afectadas por el cierre de empresas aparece el comercio, que lideró la disminución en términos absolutos. El sector pasó de 149.038 a 141.753 empleadores, con una baja de 7.285 firmas. Detrás se ubicó transporte y almacenamiento, que perdió 6.429 empresas y registró además la caída porcentual más pronunciada, superior al 16%.

Los servicios inmobiliarios también evidenciaron una retracción significativa, con casi 4.000 empresas menos que al inicio del período analizado. La industria manufacturera redujo su base de empleadores en más de 3.500 unidades, mientras que los servicios profesionales, la agricultura y la construcción completaron el grupo de actividades con mayores pérdidas.

Sin embargo, la evolución no fue homogénea. Algunos sectores lograron expandir su cantidad de empleadores pese al contexto general de retracción. Los servicios de asociaciones y personales encabezaron ese grupo, incorporando más de 2.000 nuevas empresas. También mostraron crecimiento las actividades administrativas, que sumaron más de mil empleadores.

En menor escala, la explotación de minas y canteras, así como los sectores de electricidad y gas, registraron aumentos modestos en su número de empresas. A ellos se agregó la administración pública, que incorporó nuevas unidades registradas durante el período.

La situación adquiere matices diferentes cuando el análisis se traslada desde la cantidad de empresas hacia el empleo. En este aspecto, la industria manufacturera aparece como la actividad más afectada, con una pérdida superior a los 81.000 puestos de trabajo. La construcción también sufrió una fuerte reducción, cercana a los 75.000 empleos, mientras que transporte y almacenamiento eliminó más de 65.000 puestos registrados.

Un dato llamativo surge en el caso de la administración pública. Aunque aumentó la cantidad de empleadores registrados, el sector redujo significativamente su plantilla laboral, con más de 63.000 trabajadores menos que al comienzo de la gestión.

Por otro lado, algunos sectores muestran una dinámica distinta. La agricultura perdió más de 2.000 empresas, pero al mismo tiempo incorporó más de 28.000 trabajadores registrados. Un fenómeno similar se observó en el sector de la salud, donde disminuyó levemente la cantidad de empleadores mientras aumentó el empleo formal.

Estos comportamientos sugieren que la reducción del número de empresas no siempre implica una caída proporcional de la actividad o del empleo. En algunos casos, los datos parecen reflejar procesos de concentración económica, donde una menor cantidad de firmas concentra una mayor proporción de trabajadores y producción.

La evolución de estos indicadores será observada de cerca en los próximos meses, ya que constituyen una referencia relevante para medir la capacidad de recuperación del entramado productivo formal y la dinámica del empleo registrado en la Argentina.