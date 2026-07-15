Cervi defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y respaldó la estrategia económica del Gobierno

Pablo Cervi respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno.

El proyecto propone que el BCRA tenga como único objetivo preservar el valor de la moneda.

La iniciativa prohíbe que el Banco Central financie al Tesoro de manera directa o indirecta.

El oficialismo sostiene que la reforma fortalecerá la independencia de la autoridad monetaria.

La modificación integra la agenda económica que el Gobierno enviará al Congreso.

Cervi afirmó que los cambios contribuirán a sostener el equilibrio fiscal y dar mayor previsibilidad a la economía.

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, expresó su respaldo al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impulsa el Gobierno de Javier Milei y afirmó que la iniciativa apunta a consolidar el rumbo económico, fortalecer la estabilidad monetaria y garantizar la continuidad del equilibrio fiscal. El legislador oficialista sostuvo que la propuesta busca redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria y evitar que vuelva a financiar el déficit del Estado.

Las declaraciones del integrante de La Libertad Avanza se produjeron luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con diputados y senadores oficialistas para coordinar la agenda parlamentaria de las próximas semanas, encuentro en el que la modificación del funcionamiento del Banco Central ocupó un lugar central entre las prioridades legislativas del Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista radial, Cervi calificó la reforma como una herramienta fundamental para consolidar la política económica impulsada por la administración nacional. Según explicó, el proyecto pretende dotar de mayor previsibilidad al sistema financiero y establecer reglas permanentes que reduzcan la discrecionalidad en la política monetaria.

El senador señaló que uno de los pilares de la iniciativa consiste en redefinir los objetivos institucionales del Banco Central. En ese sentido, indicó que el organismo pasará a tener como misión exclusiva preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema vigente, que contempla múltiples finalidades dentro de su marco legal.

A su vez, destacó que otro de los cambios centrales será la prohibición expresa de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, tanto de manera directa como indirecta. Para el oficialismo, esa limitación constituye uno de los instrumentos esenciales para evitar que la emisión monetaria vuelva a utilizarse como mecanismo para cubrir desequilibrios fiscales.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y establecer un marco institucional que impida futuras modificaciones discrecionales en materia de financiamiento del gasto público. La iniciativa se inscribe dentro del programa económico que la administración de Javier Milei viene impulsando desde el inicio de su gestión y que tiene como ejes principales el equilibrio de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y la estabilidad monetaria.

El proyecto será enviado al Congreso como parte de una agenda legislativa que también incluye otras reformas económicas consideradas prioritarias por el Poder Ejecutivo. La intención del oficialismo es avanzar con el tratamiento parlamentario durante los próximos meses, buscando reunir los consensos necesarios para su aprobación.

Tras el encuentro encabezado por el Presidente, Cervi difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos de La Libertad Avanza. Allí señaló que la reunión tuvo como finalidad coordinar las iniciativas que serán impulsadas en el Congreso y definir las estrategias para avanzar con los proyectos considerados centrales para la gestión.

En esa publicación, el senador neuquino sostuvo que el objetivo del oficialismo es continuar consolidando las transformaciones económicas e institucionales que, a su entender, permitirán superar los problemas estructurales que afectan al país desde hace décadas.

Asimismo, volvió a destacar el contenido de la reforma del Banco Central al señalar que el proyecto apunta a fortalecer la independencia de la entidad y establecer mecanismos que impidan el regreso de políticas basadas en la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Desde el oficialismo consideran que la modificación de la Carta Orgánica constituye una pieza clave dentro del proceso de reformas económicas impulsado por el Gobierno. Según esa visión, la autonomía del Banco Central y la imposibilidad de asistir financieramente al Tesoro contribuirán a consolidar un esquema de disciplina fiscal y estabilidad monetaria en el largo plazo.

El debate parlamentario sobre la iniciativa se anticipa como uno de los temas más relevantes de la agenda legislativa, ya que involucra aspectos centrales del funcionamiento de la política económica y del rol que desempeñará el Banco Central en los próximos años. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá brindar mayor previsibilidad y confianza a los mercados, la discusión en el Congreso definirá el alcance de una de las modificaciones institucionales más significativas que impulsa la administración nacional en materia económica.