Ferraro cuestionó al Gobierno por la presencia de Santiago Viola en el Mundial y reavivó las críticas por la conducta de los funcionarios

Ferraro cuestionó la presencia del viceministro Santiago Viola en el Mundial 2026.

El diputado afirmó que el Gobierno "no aprendió nada" tras el caso del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Las críticas también alcanzaron al juez Federico Villena, a Mauricio Novelli y a Martín Insaurralde.

El legislador vinculó el episodio con la necesidad de mayor ejemplaridad por parte de funcionarios y dirigentes.

Ferraro sostuvo que la presencia de esas figuras contrasta con las dificultades económicas que atraviesan muchos argentinos.

El planteo reavivó el debate sobre la conducta pública, la transparencia y el decoro en el ejercicio de la función pública.

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, volvió a cargar contra el Gobierno de Javier Milei al cuestionar la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el Mundial 2026. El legislador vinculó el episodio con el escándalo que meses atrás derivó en la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y sostuvo que la administración nacional no tomó nota de aquella situación.

A través de sus redes sociales, Ferraro difundió un mensaje acompañado por un video en el que apuntó contra distintos funcionarios, magistrados y personas involucradas en causas judiciales que fueron vistos en Estados Unidos durante el desarrollo del campeonato mundial de fútbol. Para el diputado, la presencia de esas figuras en el evento deportivo expone una falta de sensibilidad frente al contexto económico que atraviesa gran parte de la sociedad argentina.

"La impunidad también tuvo palco en el Mundial. Todo tiene que ver con todo", expresó Ferraro al iniciar su publicación. A partir de esa definición, cuestionó que mientras numerosos ciudadanos enfrentan dificultades económicas para sostener sus ingresos, dirigentes y funcionarios puedan asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta sin que ello genere mayores cuestionamientos.

Entre las personas mencionadas por el legislador aparecen el viceministro de Justicia, Santiago Viola; el juez federal Federico Villena; Mauricio Novelli, denunciado en la causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA; y el ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cuya reaparición pública durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina también motivó observaciones desde distintos sectores políticos.

Ferraro centró buena parte de sus cuestionamientos en la situación de Viola y estableció un paralelismo con la controversia que involucró a Manuel Adorni antes de su salida del Gobierno. "Parece que de Adorni no aprendieron nada", afirmó en el video difundido, al considerar que nuevamente se genera una polémica relacionada con la conducta de integrantes del Poder Ejecutivo.

El dirigente de la Coalición Cívica también hizo referencia a Mauricio Novelli, uno de los principales denunciados en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. Según señaló, resulta llamativo que una persona alcanzada por una causa judicial pueda mostrarse públicamente durante el Mundial sin que ello despierte mayores reparos.

En el mismo sentido, Ferraro volvió a mencionar a Martín Insaurralde, quien continúa siendo una de las figuras políticas asociadas a investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El diputado sostuvo que el ex funcionario bonaerense reapareció públicamente compartiendo actividades con empresarios, banqueros y dirigentes políticos, lo que, a su juicio, constituye una muestra de la falta de ejemplaridad que atraviesa distintos sectores de la dirigencia.

Las críticas del legislador no se limitaron exclusivamente al Gobierno nacional. En su mensaje también incluyó cuestionamientos hacia integrantes del Poder Judicial y hacia distintos protagonistas de causas judiciales de alto impacto, al considerar que la presencia de todos ellos en un evento internacional transmite una imagen alejada de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Ferraro concluyó su planteo con un llamado a recuperar estándares de conducta pública que fortalezcan la confianza de la sociedad en las instituciones. Afirmó que la dirigencia política y judicial debería ofrecer señales de mayor responsabilidad y austeridad, especialmente en un contexto económico complejo para millones de argentinos.

Sus declaraciones reabrieron el debate sobre la conducta de los funcionarios públicos fuera del ámbito institucional y sobre el impacto político que pueden tener determinadas exposiciones en momentos de fuerte sensibilidad social. Mientras tanto, el episodio volvió a instalar cuestionamientos sobre la necesidad de preservar criterios de transparencia y decoro en el ejercicio de la función pública, un tema que continúa ocupando un lugar central en la agenda política nacional.