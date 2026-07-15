¿La aspirina puede ayudar realmente a reducir la presión arterial?

La aspirina es uno de los medicamentos más conocidos y utilizados en el mundo, especialmente por su papel en la prevención de eventos cardiovasculares. Sin embargo, su popularidad también dio lugar a un mito muy extendido: que sirve para bajar la presión arterial. Los especialistas advierten que esto es falso y que tomarla con ese objetivo no solo no funciona, sino que puede implicar riesgos para la salud.

Según Cleveland Clinic, la aspirina no reduce la presión arterial y no debe utilizarse como tratamiento para la hipertensión. Además, el consumo frecuente de este medicamento puede provocar efectos adversos importantes, como hemorragias gastrointestinales.

“Las investigaciones muestran que la aspirina no reduce la presión arterial de manera significativa”, explicó el cardiólogo Luke Laffin, de Cleveland Clinic. “Muchas personas quisieran que fuera así, pero la aspirina simplemente no funciona de esa manera. No la recomendamos para bajar la presión arterial”, agregó.

Por qué muchas personas creen que la aspirina baja la presión

El origen de esta creencia se debe a varios factores. Por un lado, la aspirina influye sobre algunos mecanismos relacionados con los vasos sanguíneos, lo que llevó a pensar erróneamente que podía disminuir la presión arterial.

También se la relaciona con la prevención del infarto, ya que actúa como anticoagulante y ayuda a reducir la formación de coágulos. Sin embargo, evitar coágulos no significa controlar la hipertensión.

Además, algunos estudios pequeños analizaron el efecto de dosis bajas de aspirina tomadas antes de dormir y observaron una leve reducción de la presión. No obstante, investigaciones posteriores no lograron confirmar esos resultados y los especialistas consideran que ese descenso no tiene relevancia clínica.

La hipertensión, un problema que afecta a millones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada tres adultos de entre 30 y 79 años vive con hipertensión arterial. Además, alrededor de 600 millones de personas desconocen que padecen esta enfermedad, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves.

Por ese motivo, los especialistas insisten en que ningún medicamento debe reemplazar el diagnóstico y el seguimiento médico.

Los riesgos de tomar aspirina todos los días

Durante muchos años se recomendó una dosis baja de aspirina a quienes habían sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular para prevenir nuevos episodios.

Sin embargo, las recomendaciones cambiaron.

Actualmente, el American College of Cardiology y la American Heart Association aconsejan un uso mucho más limitado, ya que el beneficio no siempre supera los riesgos.

Entre los efectos adversos más frecuentes del consumo diario de aspirina se encuentran:

Sangrado gastrointestinal.

Lesiones renales y hepáticas.

Moretones o hemorragias inusuales.

Dolor de cabeza.

Náuseas y malestar estomacal.

“Desde el punto de vista de la prevención primaria, la aspirina ya no suele recomendarse por el riesgo de sangrado digestivo”, explicó Laffin.

Qué sí ayuda a controlar la presión arterial

Los especialistas destacan que el tratamiento de la hipertensión se basa principalmente en cambios en el estilo de vida y, cuando corresponde, en medicamentos indicados por un profesional.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir el consumo de sal , una de las medidas más efectivas para bajar la presión.

, una de las medidas más efectivas para bajar la presión. Mantener un peso saludable.

Realizar actividad física de forma regular (al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado).

de forma regular (al menos de ejercicio moderado). Seguir una alimentación equilibrada , rica en frutas, verduras, cereales integrales y alimentos con potasio, calcio, antioxidantes y vitaminas .

, rica en frutas, verduras, cereales integrales y alimentos con . Dormir entre seis y ocho horas por noche.

Controlar el estrés.

“Reducir el sodio es una de las acciones más importantes que una persona puede tomar para bajar la presión arterial”, remarcó Laffin.

Los especialistas concluyen que, aunque los medicamentos antihipertensivos son fundamentales cuando están indicados, su eficacia es mucho mayor cuando se combinan con hábitos de vida saludables, y no con remedios que no cumplen esa función, como la aspirina.