El entrenamiento de Margot Robbie: la rutina que combina pilates y fuerza para mantenerse en forma en Hollywood

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

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Margot Robbie, de 36 años, se convirtió en una de las actrices más destacadas de Hollywood y también en un referente de disciplina, belleza y cuidado personal. Su presencia en alfombras rojas y estrenos suele estar acompañada por una imagen de bienestar físico que, según sus entrenadores, es resultado de años de constancia y entrenamiento.

La rutina de la actriz combina entrenamiento de fuerza, pilates reformer y ejercicios específicos para fortalecer el core, una fórmula diseñada para mantener un cuerpo fuerte, saludable y preparado para las exigencias de sus papeles cinematográficos.

Su entrenador personal, David Higgins, explicó que el objetivo del programa no es solamente estético, sino también mejorar la movilidad, proteger las articulaciones y trabajar el equilibrio entre el aspecto físico y mental.

“Siempre ha tenido una actitud muy saludable hacia el ejercicio. Se trata simplemente de estar fuerte y sana, tanto física como mentalmente”, aseguró Higgins en una entrevista con Women’s Health.

Pilates reformer y fuerza: las claves del método de Margot Robbie

Aunque el pilates ocupa un lugar central en su preparación, Margot Robbie también incorpora otras actividades como tenis, running y clases de baile junto a sus amigas.

La actriz destacó en distintas oportunidades la importancia del trabajo con Higgins: “No solo me puso en mi mejor forma física, sino que también me enseñó sobre estiramientos, fortalecimiento y nutrición para asegurar que me mantenga así”, explicó.

El entrenamiento se adapta según sus necesidades. No existe una división fija entre pilates y pesas, sino que el plan cambia dependiendo de cómo se encuentre físicamente la actriz.

Si busca aumentar la fuerza, las sesiones se enfocan más en levantamiento de peso. En cambio, cuando necesita trabajar movilidad, postura y control corporal, el protagonista es el reformer.

Según Higgins, el pilates reformer ayuda a mejorar la mecánica corporal, prevenir lesiones y proteger las articulaciones, ya que permite trabajar los músculos de manera controlada y unilateral. A su vez, el entrenamiento de fuerza complementa ese trabajo fortaleciendo grandes grupos musculares.

La disciplina física de Margot Robbie desde su infancia

El compromiso de Robbie con el entrenamiento comenzó mucho antes de convertirse en una estrella internacional.

Durante su infancia en Australia, asistió a una escuela de circo donde practicó trapecio y obtuvo un certificado oficial a los ocho años. Esa experiencia le permitió desarrollar coordinación, fuerza y control corporal, herramientas que luego utilizó para realizar escenas de acción en películas como Escuadrón Suicida interpretando a Harley Quinn.

Para interpretar a Tonya Harding en I, Tonya, la actriz realizó una preparación especialmente exigente: entrenó entre tres y cuatro horas diarias durante cinco meses, cinco días a la semana, combinando prácticas de patinaje sobre hielo con ejercicios de fuerza.

En el caso de Barbie, el programa físico se extendió entre 12 y 15 semanas, con sesiones de entre 45 y 60 minutos, además del intenso entrenamiento de baile que realizó el elenco.

Por qué el entrenamiento de fuerza es fundamental

Los especialistas destacan cada vez más la importancia del entrenamiento de fuerza para la salud general.

El doctor Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que existe una relación directa entre la fuerza muscular y un envejecimiento saludable.

“La fuerza resistencia es la que más participa en el cuerpo y en la prevención”, señaló.

Entre los grupos musculares más importantes mencionó:

  • Cuádriceps.
  • Glúteos.
  • Pantorrillas.
  • Músculos de la espalda alta.
  • Core abdominal.

Estos músculos son fundamentales para mejorar la potencia, el equilibrio y la reserva metabólica del organismo.

En cuanto al cardio tradicional, Higgins explicó que Robbie no realizó entrenamientos cardiovasculares específicos durante la preparación de Barbie, ya que las extensas jornadas de baile funcionaron como un complemento aeróbico natural.

Además, el entrenador señaló que el trabajo de fuerza puede actuar como una especie de “cardio encubierto”, porque obliga al corazón a trabajar intensamente al mover diferentes grupos musculares.

El core: uno de los pilares de su entrenamiento

El fortalecimiento del core es una de las bases del método de Margot Robbie. Esta zona incluye los músculos centrales del cuerpo y cumple funciones esenciales para la postura, el equilibrio y la estabilidad.

Según Harvard Health Publishing, el core permite transferir fuerzas entre las extremidades, mantener una postura correcta y realizar movimientos de carga con mayor seguridad.

Dentro de la rutina de Robbie, el trabajo abdominal llegó a niveles muy exigentes. Higgins contó que la actriz realizó cinco series de 100 abdominales por entrenamiento, alcanzando hasta 500 repeticiones en una sesión.

Además, reveló que la actriz podía mantener una plancha abdominal durante 4 minutos y 10 segundos, demostrando el nivel de resistencia logrado.

La plancha isométrica es uno de los ejercicios más utilizados para fortalecer el core, ya que ayuda a mejorar la postura, aumentar la resistencia muscular y reducir el riesgo de lesiones.

Burpees y ejercicios explosivos

Otro de los ejercicios presentes en la rutina de Margot Robbie son los burpees, un movimiento de alta intensidad que combina fuerza y resistencia cardiovascular.

Este ejercicio incluye una secuencia de:

  • Sentadilla.
  • Plancha.
  • Salto explosivo.
  • Activación de brazos, abdomen y piernas.

Su principal beneficio es que aumenta la frecuencia cardíaca mientras trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo.

La fórmula de Margot Robbie se basa en una combinación de fuerza, movilidad y disciplina: un método que busca no solo una imagen estética, sino también un cuerpo preparado para las exigencias físicas de Hollywood.

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