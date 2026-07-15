Santa Fe redobla su apuesta exportadora: el Business Forum suma una nueva sede y espera reunir a 1.200 empresas

El Gobierno de Santa Fe presentó en la ciudad de Buenos Aires la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional de negocios que busca impulsar las exportaciones provinciales y generar nuevas oportunidades comerciales para empresas locales. En esta oportunidad, el evento incorporará por primera vez a la ciudad de Santa Fe como segunda sede, además de Rosario.

La actividad se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre y reunirá a unas 1.200 empresas en una agenda que incluirá rondas de negocios, reuniones con compradores internacionales y diversas iniciativas destinadas a promover la inserción de las pequeñas y medianas empresas en los mercados externos.

Presentación en Buenos Aires

El lanzamiento oficial tuvo lugar en la Casa de Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Nación, Tomás Villalba.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia estratégica del foro como una herramienta para fortalecer la presencia de la producción santafesina en el comercio internacional y ampliar los vínculos entre empresas locales e importadores de distintos países.

Santa Fe, un actor clave en las exportaciones

En su exposición, Puccini remarcó el peso que tiene la provincia dentro del comercio exterior argentino y señaló que Santa Fe representa alrededor del 22% de las exportaciones nacionales.

Además, indicó que la producción santafesina llega actualmente a 135 mercados internacionales y destacó que una parte significativa de las exportaciones argentinas se genera o se canaliza a través del territorio provincial.

El funcionario también puso en valor la ubicación estratégica de Santa Fe gracias a su conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay y el corredor bioceánico, factores que —según sostuvo— fortalecen la competitividad logística de la provincia.

En ese marco, recordó que durante la actual gestión provincial se destinaron cerca de 2.000 millones de dólares a obras de infraestructura, con una fuerte prioridad en proyectos vinculados al desarrollo productivo, como rutas, caminos, redes de gas y obras de energía.

Un foro para abrir nuevos mercados

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el principal objetivo del Business Forum es facilitar el acceso de las empresas santafesinas a nuevos mercados internacionales y promover la llegada de inversiones.

Las autoridades también coincidieron en que el escenario económico global exige fortalecer la competitividad y ampliar las oportunidades comerciales para el sector productivo.

Con la incorporación de una segunda sede y una convocatoria récord prevista para esta edición, el Santa Fe Business Forum buscará consolidarse como uno de los principales encuentros de negocios internacionales del país, promoviendo la internacionalización de las empresas y fortaleciendo el perfil exportador de la provincia.