Anya Taylor-Joy contó quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra

Anya Taylor-Joy volvió a dejar en claro cuál es su lugar cuando juega la Selección argentina. Durante la avant premiere de la serie Lucky, la actriz fue consultada sobre la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y no dudó al elegir por quién alentará.

La protagonista de Gambito de dama, que pasó parte de su infancia en Buenos Aires, reconoció que el partido genera un clima especial dentro de su familia por sus raíces británicas y argentinas.

“Hay mucha tensión en casa en este momento”, comentó entre risas cuando un periodista de la agencia AP le preguntó si estaba dividida entre ambos seleccionados.

La respuesta de Anya Taylor-Joy sobre Argentina e Inglaterra

Ante la consulta sobre qué equipo apoyará en la semifinal, la actriz respondió con total sinceridad.

“En el fondo de mi corazón voy con Argentina. Pero si nos toca perder, me alegra que sea contra Gran Bretaña”, afirmó.

Taylor-Joy también recordó que su abuelo trabajó durante años en las relaciones entre ambos países, un detalle que, según explicó, siempre estuvo presente en su historia familiar.

Su vínculo con la Selección argentina

No es la primera vez que la actriz demuestra públicamente su cariño por la Albiceleste. Durante el inicio del Mundial 2026 fue una de las celebridades presentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay.

En aquella oportunidad llamó la atención al aparecer con una prenda inspirada en la camiseta de la Selección argentina. Se trataba de un top celeste y blanco con el escudo de la AFA, que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Taylor-Joy siguió el encuentro desde uno de los sectores VIP junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, aunque su elección de vestuario dejó en evidencia cuál era el país que llevaba en el corazón.

La relación de Anya Taylor-Joy con Argentina

Aunque nació en Miami, la actriz vivió varios años de su infancia en Buenos Aires, antes de mudarse con su familia a Londres. Más tarde desarrolló su carrera en Hollywood, donde alcanzó reconocimiento internacional gracias a producciones como Gambito de dama, Fragmentado y Furiosa.

Pese a su éxito internacional, Taylor-Joy mantiene un fuerte vínculo con Argentina y suele destacar públicamente el cariño que siente por el país. Siempre que su agenda se lo permite regresa para reencontrarse con familiares y amigos, además de seguir de cerca el presente de la Selección argentina.