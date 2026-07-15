Una influencer argentina relató el violento episodio que vivió en Atlanta durante el Mundial

La periodista deportiva e influencer Melina Moriatis denunció haber vivido una dramática situación en un hotel de Atlanta, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026. Según contó en un video publicado en sus redes sociales, un hombre la persiguió dentro del establecimiento e intentó abusar de ella durante la madrugada del lunes. La intervención de cuatro hinchas argentinos evitó que el episodio terminara en una tragedia.

El dramático episodio que vivió Melina Moriatis

De acuerdo con el relato de la periodista, todo ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando llegó al hotel directamente desde el aeropuerto para realizar el check-in.

Mientras esperaba en la recepción, advirtió la presencia de un hombre que, según describió, se encontraba fuera de sí.

“Estaba completamente sacado”, contó Moriatis.

Tras recibir la llave de su habitación, se dirigió hacia el ascensor, pero el hombre comenzó a seguirla y entró con ella al elevador. Antes de que las puertas se cerraran, logró salir y regresar a la recepción para pedir ayuda.

Cuatro argentinos la protegieron durante casi media hora

Una empleada del hotel intentó intervenir, al igual que otro huésped argentino, aunque ninguno consiguió detener al agresor.

En ese momento aparecieron Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo, cuatro hinchas oriundos de San Juan, quienes decidieron proteger a la periodista.

Según explicó Moriatis, los jóvenes improvisaron una barrera humana para que ella pudiera llegar hasta su habitación.

Sin embargo, la situación se agravó.

“El hombre se volvió completamente violento, agarró un objeto como arma, empezó a golpearlos, los cortó y volvió a perseguirme”, relató.

La periodista logró escapar y esconderse dentro del hotel mientras los cuatro argentinos contenían al agresor hasta la llegada de la policía.

"Intentaron abusarme"

La influencer aseguró que los efectivos demoraron cerca de 30 minutos en llegar al lugar y que durante todo ese tiempo los jóvenes soportaron la agresión para impedir que el atacante volviera a alcanzarla.

“Los chicos recibieron golpes y sostuvieron la situación para salvarme la vida. Si no hubieran estado ahí, esto podría haber terminado de una manera terrible”, expresó.

Cuando finalmente arribó la policía, el agresor fue reducido y detenido.

En el video que compartió en Instagram, Moriatis fue contundente sobre lo ocurrido.

“Intentaron abusarme”, afirmó.

La publicación también incluye fragmentos del momento de tensión, donde se la escucha pedir ayuda y advertir que el hombre llevaba un arma blanca.

“Tiene una navaja”, se oye decir mientras intenta escapar.

El agradecimiento a los cuatro hinchas argentinos

Tras el episodio, la periodista utilizó sus redes para agradecer públicamente a los cuatro jóvenes que la asistieron.

“No sé si en otro país alguien hubiera reaccionado de esta manera para defender a una persona que ni siquiera conocía”, escribió.

Y agregó:

“Dicen que solo nos une el fútbol, pero también nos caracteriza la solidaridad y la capacidad de ayudar sin mirar a quién”.

Como forma de reconocimiento, Moriatis lanzó una campaña para intentar conseguirles entradas para la semifinal que la Selección argentina disputará frente a Inglaterra en Atlanta.

Melina Moriatis vive actualmente en Miami, trabaja como periodista deportiva y creadora de contenido, y se encontraba en Atlanta realizando la cobertura del Mundial 2026 cuando ocurrió el violento episodio.