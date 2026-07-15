¡Minga que era un partido más! Argentina eliminó a Inglaterra y jugará la final del Mundial

No era un partido más. Nunca puede serlo cuando enfrente está Inglaterra. La historia, la rivalidad y la carga emocional que acompaña cada enfrentamiento mundialista entre ambos seleccionados volvieron a sentirse este miércoles en Atlanta, donde Argentina derrotó 2-1 a los ingleses y se clasificó para una nueva final de la Copa del Mundo.

Fue un encuentro intenso, cambiante y cargado de dramatismo, en el que el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar por qué es el campeón del mundo.

Un primer tiempo parejo y de mucha tensión

Desde el pitazo inicial quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar nada. Inglaterra apostó por la presión alta, intentando cortar los circuitos de juego de Lionel Messi y Enzo Fernández, mientras que Argentina buscó hacerse dueña de la pelota para imponer su ritmo.

Los ingleses lograron generar las primeras aproximaciones aprovechando la velocidad de sus delanteros, aunque se encontraron con una defensa argentina bien plantada y un arquero seguro cada vez que fue exigido.

La Selección respondió con varias llegadas elaboradas desde los pies de Messi y con las proyecciones por las bandas, aunque durante gran parte del primer tiempo ninguno consiguió romper el equilibrio.

Inglaterra golpeó primero

En el complemento, cuando el partido seguía siendo muy disputado, Anthony Gordon encontró un espacio en la defensa argentina y abrió el marcador para Inglaterra.

El gol significó un duro golpe para la Albiceleste, que durante algunos minutos sintió el impacto mientras los ingleses intentaban administrar la ventaja.

Sin embargo, lejos de desesperarse, Argentina mantuvo la calma y comenzó a adelantar sus líneas, empujando cada vez más cerca del arco rival.

El campeón nunca se rinde

Con el correr de los minutos, el dominio argentino fue creciendo.

Scaloni movió el banco buscando mayor presencia ofensiva y el equipo respondió mostrando personalidad, paciencia y decisión para ir en busca del empate.

Cuando parecía que el reloj comenzaba a jugar en contra, Lionel Messi volvió a asumir el protagonismo.

A los 85 minutos, el capitán asistió con precisión a Enzo Fernández, que definió con categoría para establecer el 1-1 y desatar la euforia de los miles de argentinos presentes en el estadio.

El empate cambió completamente el desarrollo del encuentro.

Lautaro escribió el final soñado

Con el envión anímico del empate, Argentina fue decididamente por la victoria.

Inglaterra sintió el impacto del gol recibido y retrocedió peligrosamente.

Ya en tiempo de descuento, nuevamente apareció Lionel Messi, que filtró una asistencia perfecta para Lautaro Martínez.

El delantero no perdonó y definió con enorme jerarquía para marcar el 2-1 a los 92 minutos, provocando una verdadera explosión de alegría tanto en Atlanta como en cada rincón de la Argentina.

No hubo tiempo para más.

El pitazo final encontró a los jugadores abrazados sobre el césped mientras la tribuna argentina celebraba otra noche inolvidable.

Mucho más que una semifinal

Minga que era un partido más.

Cada Argentina-Inglaterra tiene un significado especial.

Cada cruce revive una rivalidad histórica que trasciende generaciones y convierte cada victoria en un recuerdo imborrable.

Por eso este triunfo vale muchísimo más que un simple pase a la final.

Argentina volvió a derrotar a Inglaterra en un Mundial y lo hizo con el carácter, la rebeldía y la jerarquía de los grandes campeones.

Ahora, por otra estrella

Con este triunfo, la Selección defenderá el título conquistado en Qatar 2022 y buscará levantar nuevamente la Copa del Mundo cuando enfrente a España en la gran final.

El sueño sigue intacto.

Y si algo volvió a demostrar este equipo es que nunca hay que darlo por vencido.

RESUMEN

1. Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026.

2. El primer tiempo fue muy equilibrado, con pocas diferencias entre ambos equipos.

3. Inglaterra abrió el marcador en el segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon.

4. Cuando el partido se terminaba, Lionel Messi asistió a Enzo Fernández para el empate.

5. En tiempo de descuento, otra asistencia de Messi permitió que Lautaro Martínez marcara el 2-1 definitivo.

6. La Selección volvió a demostrar personalidad, carácter y espíritu de campeón para revertir un partido muy complicado.

7. Argentina jugará la final frente a España con la ilusión de conquistar el bicampeonato mundial.