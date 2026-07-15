Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia

La ilusión de Francia de disputar una nueva final mundialista llegó a su fin tras caer 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps nunca logró imponer su juego y fue ampliamente superado por una selección española que dominó el encuentro de principio a fin.

Finalizado el partido, Kylian Mbappé realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del conjunto francés y reconoció que estuvieron lejos del nivel necesario para competir por un lugar en la definición del torneo.

"No hicimos el partido que queríamos, ni desde lo táctico, ni desde lo técnico, ni en el rendimiento general. Y cuando no hacés lo que corresponde en una semifinal de un Mundial, no podés ganar", afirmó el capitán de los Bleus.

Mbappé reconoció la superioridad de España

El delantero del Real Madrid también destacó las virtudes del conjunto español y explicó cuáles fueron, a su entender, las principales falencias de Francia.

"Les dimos demasiado tiempo para jugar. Nuestros primeros pases y nuestros primeros controles no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial", señaló.

Mbappé admitió que el equipo nunca encontró respuestas durante el encuentro y consideró justa la eliminación.

"Es una gran decepción, pero si somos objetivos, hoy no reunimos todos los ingredientes necesarios para llegar a la final", sostuvo.

Antes de abandonar la zona mixta, dejó un mensaje sobre la manera de afrontar la derrota.

"Cuando se gana, hay que hacerlo con la cabeza alta; cuando se pierde, también", concluyó.

Didier Deschamps asumió la responsabilidad

El entrenador francés también fue autocrítico durante la conferencia de prensa posterior al partido y evitó buscar excusas por la derrota.

"Si no mostramos el nivel ofensivo y técnico que veníamos teniendo, la responsabilidad es nuestra. También hay que reconocer el mérito de España. Para jugar este tipo de partidos hay que estar al máximo y hoy Francia no lo estuvo", reconoció.

A pesar del golpe, Deschamps valoró el recorrido de su selección en el torneo y destacó el compromiso del plantel.